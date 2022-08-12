https://arabic.sputniknews.com/20220812/روسيا-تطور-روبوتا-قتاليا-لأخطر-المناطق-1066323891.html
روسيا تطور روبوتا قتاليا لأخطر المناطق
روسيا تطور روبوتا قتاليا لأخطر المناطق
أعلن فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية، أنه تم تطوير روبوت قتالي في روسيا للعمل في أخطر المناطق وفي المدن. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:49+0000
2022-08-12T07:49+0000
2022-08-12T07:50+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
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ووفقا له، تم صنع الروبوت القتالي على أساس "بي إم بي-3" مع وحدة القتال "سينيتسا". تعمل الآلة بدون طاقم - وظائف السائق والمدفعي فيها آلية.وقال أرتياكوف في مقابلة مع "سبوتنيك" عشية المنتدى الدولي التقني "آرميا-2022": "تسمح ميزات الآلة باستخدامها في أكثر المناطق خطورة. على سبيل المثال، يمكن للمجمع الآلي أن يقاتل في مناطق حضرية معقدة أو يقود قافلةً عسكرية".يمكن أيضًا استخدام السيارة للدعم الناري للوحدات المؤللة.وأضاف: "وحدة القتال "سينيتسا" ترى "التضاريس 360 درجة في أي وقت من اليوم. وهي مجهزة بآلية تحميل ونظام رقمي آلي للتحكم في إطلاق النار. يمكن التحكم في المركبة القتالية عن بعد - باستخدام جهاز تحكم عن بعد محمول".وأوضح أن الروبوت القتالي الجديد هو مشروع مشترك بين مصنع كورغان لبناء الآلات ومعهد أبحاث "سيغنال" التابع للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, آرميا 2022
روسيا تطور روبوتا قتاليا لأخطر المناطق
07:49 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية، أنه تم تطوير روبوت قتالي في روسيا للعمل في أخطر المناطق وفي المدن.
ووفقا له، تم صنع الروبوت القتالي على أساس "بي إم بي-3" مع وحدة القتال "سينيتسا". تعمل الآلة بدون طاقم - وظائف السائق والمدفعي فيها آلية.
وقال أرتياكوف في مقابلة مع "سبوتنيك" عشية المنتدى الدولي التقني "آرميا-2022": "تسمح ميزات الآلة باستخدامها في أكثر المناطق خطورة. على سبيل المثال، يمكن للمجمع الآلي أن يقاتل في مناطق حضرية معقدة أو يقود قافلةً عسكرية".
يمكن أيضًا استخدام السيارة للدعم الناري للوحدات المؤللة.
وفقًا للنائب الأول لرئيس"روستيخ"، فإن بي إم بي-3 المسيرة لديها نظام سلاح حديث وفعال: مدفع أوتوماتيكي 30 ملم، ومدفع رشاش 7.62 ملم ومدفع 100 ملم، والذي يمكن استخدامه أيضًا كمنصة إطلاق.
وأضاف: "وحدة القتال "سينيتسا" ترى "التضاريس 360 درجة في أي وقت من اليوم. وهي مجهزة بآلية تحميل ونظام رقمي آلي للتحكم في إطلاق النار. يمكن التحكم في المركبة القتالية عن بعد - باستخدام جهاز تحكم عن بعد محمول".
وأوضح أن الروبوت القتالي الجديد هو مشروع مشترك بين مصنع كورغان لبناء الآلات ومعهد أبحاث "سيغنال" التابع للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة".