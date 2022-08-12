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روسيا تطور صاروخا صغيرا لمنظومة "بانتسير"
روسيا تطور صاروخا صغيرا لمنظومة "بانتسير"
أعلن النائب الأول لمدير عام شركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، أنه تم تطوير صاروخ صغير للمنظومة الصاروخية - المدفعية "بانتسير" الروسية، مما يجعل من الممكن بشكل... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T04:38+0000
2022-08-12T05:15+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية المنتدى العسكري التقني الدولي: "تم تطوير صاروخ اعتراض لمنظومة "بانتسير" قصير المدى موجه مضاد للطائرات، إنه يوسع بشكل كبير من إمكانيات مكافحة الأهداف الجماعية صغيرة الحجم. وهذا بالطبع لا يتعلق فقط بالطائرات المسيرة، ولكن أيضًا، على سبيل المثال قاذفات الصواريخ والصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الموجهة والأسلحة عالية الدقة والطائرات والمروحيات وأسلحتها المحمولة".يمكنك الآن وضع حزمة من أربعة صواريخ صغيرة قصيرة المدى على قاذفة التوجيه القياسية للمنظومة، التي تستوعب صاروخًا موجهًا قياسيًا مضادًا للطائرات. ونتيجة لذلك، فإن عدد الأهداف التي تصيبها حمولة ذخيرة واحدة لمركبة قتالية يزداد أربع مرات.تم تصميم "بانتسير" للدفاع الجوي للمنشآت الصناعية العسكرية والإدارية الصغيرة والمناطق من الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والأسلحة عالية الدقة والطائرات المسيرة وقذائف الراجمات. تم تجهيز المجمع بمدفعين مزدوجين من عيار 30 ملم و12 إنبوبا لإطلاق الصواريخ.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا تطور صاروخا صغيرا لمنظومة "بانتسير"

04:38 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 05:15 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أعلن النائب الأول لمدير عام شركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف، أنه تم تطوير صاروخ صغير للمنظومة الصاروخية - المدفعية "بانتسير" الروسية، مما يجعل من الممكن بشكل أكثر فعالية إسقاط أهداف صغيرة من مسافة قريبة قياسية تبلغ 500 متر.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية المنتدى العسكري التقني الدولي: "تم تطوير صاروخ اعتراض لمنظومة "بانتسير" قصير المدى موجه مضاد للطائرات، إنه يوسع بشكل كبير من إمكانيات مكافحة الأهداف الجماعية صغيرة الحجم. وهذا بالطبع لا يتعلق فقط بالطائرات المسيرة، ولكن أيضًا، على سبيل المثال قاذفات الصواريخ والصواريخ المضادة للرادار والصواريخ الموجهة والأسلحة عالية الدقة والطائرات والمروحيات وأسلحتها المحمولة".

وأضاف أرتياكوف أن الصواريخ الجديدة "قلصت الحدود القريبة لمنطقة التدمير بالأسلحة الصاروخية إلى 500 متر".

يمكنك الآن وضع حزمة من أربعة صواريخ صغيرة قصيرة المدى على قاذفة التوجيه القياسية للمنظومة، التي تستوعب صاروخًا موجهًا قياسيًا مضادًا للطائرات. ونتيجة لذلك، فإن عدد الأهداف التي تصيبها حمولة ذخيرة واحدة لمركبة قتالية يزداد أربع مرات.
تم تصميم "بانتسير" للدفاع الجوي للمنشآت الصناعية العسكرية والإدارية الصغيرة والمناطق من الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والأسلحة عالية الدقة والطائرات المسيرة وقذائف الراجمات. تم تجهيز المجمع بمدفعين مزدوجين من عيار 30 ملم و12 إنبوبا لإطلاق الصواريخ.
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