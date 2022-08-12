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https://arabic.sputniknews.com/20220812/روسيا-تطور-منظومة-جديدة-للتحكم-بالمدفعية-1066320094.html
روسيا تطور منظومة جديدة للتحكم بالمدفعية
روسيا تطور منظومة جديدة للتحكم بالمدفعية
أعلن فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية، أنه تم تطوير منظومة جديدة للتحكم بالمدفعية "بلانشيت-إم-إي إر"، التي يمكن نشرها في المركبة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:28+0000
2022-08-12T05:28+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022": "بلانشيت-إم-إي إر- هي مبادرة لتطوير أنظمة عالية الدقة لجعل التحكم في المدفعيات آليا. وهي أكثر حداثة من منظومة بلانشيت-أ" التي تنتج بشكل ضخم...".وأضاف: "نحن نخطط لإخضاع بلانشيت-إم-إي إر" للاختبارات الأولية قبل نهاية العام".وأشار إلى أن المنظومة أصبحت أكثر قدرة على الحركة - حيث وضعها المتخصصون في المدرعة الجديدة "أتليت" التي طورتها شركة "في بي كي". في الوقت نفسه، يمكن التحكم بالمنظومة الجديدة أثناء التواجد في المدرعة أو خارجها.وتابع أرتياكوف: "ألاحظ أيضًا أن بلانشيت-إم-إي إر قد وسعت بشكل كبير نطاق الوسائل التقنية المرتبطة بها. يمكنها تبادل المعلومات بسرعة، بما في ذلك مع رادارات الاستطلاع".وأوضح أن "الغرض من هذه الأنظمة هو استبعاد العامل البشري من عمليات الحصول على تعيين الهدف وإجراء الحسابات قبل إصابة الهدف، مما يسرع عمل الوحدات ويزيد من دقة الضربة. يستغرق الأمر أقل من دقيقة لإجراء جميع الحسابات اللازمة وإعطاء أمر إطلاق النار".
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رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا تطور منظومة جديدة للتحكم بالمدفعية

05:28 GMT 12.08.2022
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية، أنه تم تطوير منظومة جديدة للتحكم بالمدفعية "بلانشيت-إم-إي إر"، التي يمكن نشرها في المركبة المدرعة "أتليت". وستجري الاختبارات الأولية قبل نهاية العام.
وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022": "بلانشيت-إم-إي إر- هي مبادرة لتطوير أنظمة عالية الدقة لجعل التحكم في المدفعيات آليا. وهي أكثر حداثة من منظومة بلانشيت-أ" التي تنتج بشكل ضخم...".
وأضاف: "نحن نخطط لإخضاع بلانشيت-إم-إي إر" للاختبارات الأولية قبل نهاية العام".
وأشار إلى أن المنظومة أصبحت أكثر قدرة على الحركة - حيث وضعها المتخصصون في المدرعة الجديدة "أتليت" التي طورتها شركة "في بي كي". في الوقت نفسه، يمكن التحكم بالمنظومة الجديدة أثناء التواجد في المدرعة أو خارجها.
يمكن أن تتفاعل" بلانشيت-إم-إي إر" مع جميع الطائرات المسيرة الموجودة في خدمة القوات المسلحة الروسية. يسمح التفاعل مع طائرة مسيرة في الوضع الآلي للقائد برؤية ما يحدث في ساحة المعركة في الوقت الفعلي وضبط النار. توفر الاتصالات الساتلية المغلقة والاتصال بالقيادة العليا وحفظ المعلومات.
وتابع أرتياكوف: "ألاحظ أيضًا أن بلانشيت-إم-إي إر قد وسعت بشكل كبير نطاق الوسائل التقنية المرتبطة بها. يمكنها تبادل المعلومات بسرعة، بما في ذلك مع رادارات الاستطلاع".
وأوضح أن "الغرض من هذه الأنظمة هو استبعاد العامل البشري من عمليات الحصول على تعيين الهدف وإجراء الحسابات قبل إصابة الهدف، مما يسرع عمل الوحدات ويزيد من دقة الضربة. يستغرق الأمر أقل من دقيقة لإجراء جميع الحسابات اللازمة وإعطاء أمر إطلاق النار".
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