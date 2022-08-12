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https://arabic.sputniknews.com/20220812/روسيا-تعرض-محطة-فضاء-جديدة-في-المعرض-العسكري-آرميا-2022--1066325464.html
روسيا تعرض محطة فضاء جديدة في المعرض العسكري "آرميا 2022"
روسيا تعرض محطة فضاء جديدة في المعرض العسكري "آرميا 2022"
أكدت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) مشاركتها في معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022). 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:24+0000
2022-08-12T08:25+0000
روسيا
علوم
آرميا 2022
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تشارك "روسكوسموس" في هذا المعرض بتشكيلة واسعة من منتجات المصانع التابعة لها بينها محطة الفضاء الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء. وسيرى زوار المعرض نموذجها المصغر.ويفترض أن تحتوي المحطة الفضائية الروسية الجديدة عند إطلاقها على 4 حلقات (غرف). ثم تنضم إليها 3 حلقات أخرى في وقت لاحق.وستنتج المحطة من الطاقة ما يمكّنها من إنجاز مهامها. وستكون مهيأة للتعامل مع الأقمار الصناعية المستقبلية.وبين منتجات مصانع "روسكوسموس" التي تظهر في المعرض صواريخ مخصصة لحمل الأقمار الصناعية أو مركبات الفضاء إلى مواقعها المدارية في الفضاء مثل "أنغارا" و"روكوت"، وأقمار صناعية مثل "أليكترو" و"أركتيكا" و"أوبزور" و"ريسورس" و"آيست" "غلوناس" و"سكيف" و"ماراثون". وستظهر جميع هذه المعدات الفضائية في المعرض في صورة نماذج مصغرة.يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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روسيا, علوم, آرميا 2022

روسيا تعرض محطة فضاء جديدة في المعرض العسكري "آرميا 2022"

08:24 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 12.08.2022)
© Photo / NASAالمركبة الفضائية "سيغنوس" عبر نافذة محطة الفضاء الدولية
المركبة الفضائية سيغنوس عبر نافذة محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Photo / NASA
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أكدت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) مشاركتها في معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022).
تشارك "روسكوسموس" في هذا المعرض بتشكيلة واسعة من منتجات المصانع التابعة لها بينها محطة الفضاء الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء. وسيرى زوار المعرض نموذجها المصغر.
ويفترض أن تحتوي المحطة الفضائية الروسية الجديدة عند إطلاقها على 4 حلقات (غرف). ثم تنضم إليها 3 حلقات أخرى في وقت لاحق.
وستنتج المحطة من الطاقة ما يمكّنها من إنجاز مهامها. وستكون مهيأة للتعامل مع الأقمار الصناعية المستقبلية.
وبين منتجات مصانع "روسكوسموس" التي تظهر في المعرض صواريخ مخصصة لحمل الأقمار الصناعية أو مركبات الفضاء إلى مواقعها المدارية في الفضاء مثل "أنغارا" و"روكوت"، وأقمار صناعية مثل "أليكترو" و"أركتيكا" و"أوبزور" و"ريسورس" و"آيست" "غلوناس" و"سكيف" و"ماراثون". وستظهر جميع هذه المعدات الفضائية في المعرض في صورة نماذج مصغرة.
يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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