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ستولتنبرغ يلتقي الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو
ستولتنبرغ يلتقي الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو
سيعقد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اجتماعات منفصلة في بروكسل، يوم الأربعاء، 17 أغسطس، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ورئيس الوزراء في كوسوفو ألبين... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:11+0000
2022-08-12T11:11+0000
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وبحسب بيان الخدمة الصحفية للحلف، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب اللقاءات.لكن بعد طلب أمريكي، أرجأت سلطات كوسوفو دخول الحظر حيز التنفيذ لمدة شهر. في بلغراد، تم الترحيب بهذه الخطوة، والقول إن قيادة صربيا والسلطات في بريشتينا كانت على بعد خطوة واحدة من صراع خطير، لكن بلغراد الرسمية تمكنت من الحفاظ على السلام.
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ستولتنبرغ يلتقي الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو

11:11 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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سيعقد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اجتماعات منفصلة في بروكسل، يوم الأربعاء، 17 أغسطس، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ورئيس الوزراء في كوسوفو ألبين كورتي.
وبحسب بيان الخدمة الصحفية للحلف، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب اللقاءات.

هذا وتصاعد الوضع حول كوسوفو بسبب خطط بريشتينا لحظر دخول السيارات التي تحمل أرقامًا ووثائق صربية إلى المنطقة اعتبارًا من 1 أغسطس. في شمال كوسوفو، حيث يعيش العديد من الصرب، لتندلع أعمال شغب، رداً على ذلك، قامت سلطات الجمهورية المعلنة من جانب واحد بسحب الشرطة هناك.

لكن بعد طلب أمريكي، أرجأت سلطات كوسوفو دخول الحظر حيز التنفيذ لمدة شهر. في بلغراد، تم الترحيب بهذه الخطوة، والقول إن قيادة صربيا والسلطات في بريشتينا كانت على بعد خطوة واحدة من صراع خطير، لكن بلغراد الرسمية تمكنت من الحفاظ على السلام.
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