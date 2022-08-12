عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/سفيرة-ألمانيا-لدى-أوكرانيا-زيارة-الرئيس-الألماني-إلى-كييف-ستتم-قريبا-1066337700.html
سفيرة ألمانيا لدى أوكرانيا: زيارة الرئيس الألماني إلى كييف ستتم قريبا
سفيرة ألمانيا لدى أوكرانيا: زيارة الرئيس الألماني إلى كييف ستتم قريبا
أعربت السفيرة الألمانية في كييف، أنكا فيلدوسن، اليوم الجمعة، عن أملها بأن تتم زيارة الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى كييف قريبًا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:35+0000
2022-08-12T12:35+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/50/1044635001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ebe1bff8f00ba947e4ae458b8bb619d2.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "أوكرينفورم" عن فيلدوسن قولها، بأنه :"لا يمكنني تحديد موعد لكم، لكني آمل أن تحدث قريبًا ... لقد عملت لمدة ثلاث سنوات في مكتب الرئيس الفيدرالي شتاينماير، ولهذا أنا على اتصال دائم بهم هناك. وهذه الزيارة ستتم" .هذا وكان شتاينماير يعتزم القيام بالزيارة إلى أوكرانيا في أبريل/ نيسان الماضي، مع قادة العديد من دول أوروبا الشرقية، لكن السلطات الأوكرانية وصفت زيارته بأنها غير مرغوب بها. وفي كييف، أوضحوا الرفض بحقيقة أنهم يتوقعون قرارات ملموسة من برلين بشأن الحظر المفروض على إمدادات النفط من روسيا، وكذلك بشأن تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، ولا سيما توفير الأسلحة الثقيلة. وأدى إلغاء الزيارة إلى توتر في العلاقات بين البلدين.وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، عقب ذلك، بأنه لا يخطط لزيارة كييف. وتم تجسير الخلافات خلال محادثة هاتفية بين شولتس وزيلينسكي، وبعدها زار شولتس كييف، في 16 يونيو/ حزيران مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا.وفي نهاية يوليو/ تموز، أفاد السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، بأن زيلينسكي دعا، مرة أخرى، الرئيس الألماني لزيارة كييف.وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي؛ للمرة الأولى، منذ رفض زيلينسكي استقبال شتاينماير، بسبب ما وصف بـ "علاقته الوثيقة" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وبحسب وكالة "دي بي آ"، نقلاً عن مكتب الرئيس الألماني؛ فإن شتاينماير وزيلينسكي أزالا "سوء الفهم"، الذي حدث في الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/كييف-ترفض-زيارة-الرئيس-الألماني-وتطلب-المزيد-من-الدعم-1061165455.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/50/1044635001_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2109f5cfe97f2a9cb602451409d8f996.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

سفيرة ألمانيا لدى أوكرانيا: زيارة الرئيس الألماني إلى كييف ستتم قريبا

12:35 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعربت السفيرة الألمانية في كييف، أنكا فيلدوسن، اليوم الجمعة، عن أملها بأن تتم زيارة الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى كييف قريبًا.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "أوكرينفورم" عن فيلدوسن قولها، بأنه :"لا يمكنني تحديد موعد لكم، لكني آمل أن تحدث قريبًا ... لقد عملت لمدة ثلاث سنوات في مكتب الرئيس الفيدرالي شتاينماير، ولهذا أنا على اتصال دائم بهم هناك. وهذه الزيارة ستتم" .
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
كييف ترفض زيارة الرئيس الألماني وتطلب المزيد من الدعم
13 أبريل, 14:44 GMT
هذا وكان شتاينماير يعتزم القيام بالزيارة إلى أوكرانيا في أبريل/ نيسان الماضي، مع قادة العديد من دول أوروبا الشرقية، لكن السلطات الأوكرانية وصفت زيارته بأنها غير مرغوب بها. وفي كييف، أوضحوا الرفض بحقيقة أنهم يتوقعون قرارات ملموسة من برلين بشأن الحظر المفروض على إمدادات النفط من روسيا، وكذلك بشأن تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، ولا سيما توفير الأسلحة الثقيلة. وأدى إلغاء الزيارة إلى توتر في العلاقات بين البلدين.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، عقب ذلك، بأنه لا يخطط لزيارة كييف. وتم تجسير الخلافات خلال محادثة هاتفية بين شولتس وزيلينسكي، وبعدها زار شولتس كييف، في 16 يونيو/ حزيران مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا.
وفي نهاية يوليو/ تموز، أفاد السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، بأن زيلينسكي دعا، مرة أخرى، الرئيس الألماني لزيارة كييف.
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي؛ للمرة الأولى، منذ رفض زيلينسكي استقبال شتاينماير، بسبب ما وصف بـ "علاقته الوثيقة" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وبحسب وكالة "دي بي آ"، نقلاً عن مكتب الرئيس الألماني؛ فإن شتاينماير وزيلينسكي أزالا "سوء الفهم"، الذي حدث في الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала