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https://arabic.sputniknews.com/20220812/سفير-الصين-ستواصل-زيادة-التسويات-بالعملات-الوطنية-في-التجارة-مع-روسيا-1066346526.html
سفير: الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا
سفير: الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T15:59+0000
2022-08-12T15:59+0000
الصين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا في عقبات معينة في التعاون التجاري بين روسيا والصين؛ وتحتاج السلطات المختصة في البلدين إلى تحسين التنسيق والتفاعل من أجل حل جميع الصعوبات المرتبطة بذلك. مع التسويات في التجارة الثنائية؛ وستواصل الصين زيادة التسويات في العملات الوطنية في التجارة مع روسيا؛ الصين على استعداد للاستفادة الكاملة من البنية التحتية المالية والمؤسسات المالية ذات الصلة لضمان التنمية المستقرة للتجارة الثنائية".ووفقًا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.وأضاف أن "حصة اليوان في التسويات التجارية الثنائية بين الصين وروسيا، ارتفعت من3.1 في المئة في 2014 إلى 17.9 في 2021، ويتعزز دور العملة الوطنية كوسيلة للدفع تدريجياً، ما يقلل من مخاطر العملة في الشركات وتوفير تكاليف سعر الصرف".جدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-تشكر-روسيا-على-دعمها-لها-في-ملف-تايوان-1066344690.html
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الصين, روسيا

سفير: الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا

15:59 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا في عقبات معينة في التعاون التجاري بين روسيا والصين؛ وتحتاج السلطات المختصة في البلدين إلى تحسين التنسيق والتفاعل من أجل حل جميع الصعوبات المرتبطة بذلك. مع التسويات في التجارة الثنائية؛ وستواصل الصين زيادة التسويات في العملات الوطنية في التجارة مع روسيا؛ الصين على استعداد للاستفادة الكاملة من البنية التحتية المالية والمؤسسات المالية ذات الصلة لضمان التنمية المستقرة للتجارة الثنائية".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
الصين تشكر روسيا على دعمها لها في ملف تايوان
14:49 GMT
ووفقًا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.
وأضاف أن "حصة اليوان في التسويات التجارية الثنائية بين الصين وروسيا، ارتفعت من3.1 في المئة في 2014 إلى 17.9 في 2021، ويتعزز دور العملة الوطنية كوسيلة للدفع تدريجياً، ما يقلل من مخاطر العملة في الشركات وتوفير تكاليف سعر الصرف".
جدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
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