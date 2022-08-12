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https://arabic.sputniknews.com/20220812/سفينة-رازوني-المحملة-بالحبوب-الأوكرانية-تغادر-تركيا-متوجهة-إلى-مصر-1066320732.html
سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية تغادر تركيا متوجهة إلى مصر
سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية تغادر تركيا متوجهة إلى مصر
غادرت سفينة الشحن الأولى "رازوني" المحملة بالحبوب من أوكرانيا، ميناء مرسين التركي وتتجه صوب مصر، وفقًا لخدمة تتبع مسار حركة المرور البحرية "مارين ترافيك". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:47+0000
2022-08-12T05:47+0000
أخبار تركيا اليوم
مصر
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غادرت سفينة "رازوني" ميناء أوديسا في الأول من آب/ أغسطس وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة في إطار اتفاق تم التوصل إليه في تركيا وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح 7 أغسطس/ آب. ومع ذلك، في 8 أغسطس، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان أن العميل اللبناني رفض شحن الحبوب من أوديسا بسبب تأخير في شروط التسليم لأكثر من خمسة أشهر. وأفادت التقارير أن الشاحن يفكر في مشترين بديلين، بما في ذلك من خارج لبنان.وفقًا لـMarineTraffic ، غادرت السفينة الميناء وتتجه جنوبًا نحو مصر.في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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أخبار تركيا اليوم, مصر

سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية تغادر تركيا متوجهة إلى مصر

05:47 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzagaسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzaga
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غادرت سفينة الشحن الأولى "رازوني" المحملة بالحبوب من أوكرانيا، ميناء مرسين التركي وتتجه صوب مصر، وفقًا لخدمة تتبع مسار حركة المرور البحرية "مارين ترافيك".
غادرت سفينة "رازوني" ميناء أوديسا في الأول من آب/ أغسطس وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة في إطار اتفاق تم التوصل إليه في تركيا وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح 7 أغسطس/ آب. ومع ذلك، في 8 أغسطس، أعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان أن العميل اللبناني رفض شحن الحبوب من أوديسا بسبب تأخير في شروط التسليم لأكثر من خمسة أشهر. وأفادت التقارير أن الشاحن يفكر في مشترين بديلين، بما في ذلك من خارج لبنان.

ودخلت السفينة، أمس الخميس، ميناء مرسين التركي. قال رئيس شركة توروس للشحن ومقرها مرسين، قدير صوير، إنه سيتم تفريغ 1500 طن من الحبوب من سفينة الشحن، وبعد ذلك ستتوجه السفينة إلى مصر.

وفقًا لـMarineTraffic ، غادرت السفينة الميناء وتتجه جنوبًا نحو مصر.
في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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