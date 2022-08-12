https://arabic.sputniknews.com/20220812/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تصف-موقف-الأمم-المتحدة-بشأن-المحطة-النووية-بأنه-غير-مسؤول-1066326826.html

سلطات منطقة زابوروجيه تصف موقف الأمم المتحدة بشأن المحطة النووية بأنه "غير مسؤول"

سلطات منطقة زابوروجيه تصف موقف الأمم المتحدة بشأن المحطة النووية بأنه "غير مسؤول"

صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T09:03+0000

2022-08-12T09:03+0000

2022-08-12T09:03+0000

أخبار أوكرانيا

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وقال روغوف على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الجمعة "إنه يتصرف كشخص غير مسؤول على الإطلاق، وكأنه ليس الأمين العام للأمم المتحدة ، بل محامي الشيطان. إنه يحاول تنفيذ المهام التي حددها عدونا، الإرهابيون النوويون بالمعنى الحرفي للكلمة، الأمر لا يتعلق بنظام زيلينسكي، ولكن عن القائمين عليه والمراقبين". "إنه (غوتيريش) ليس شخصا غبيا وهذا ليس عامه الأول في السياسة الدولية، وخاصة الجغرافيا السياسية، وهو يفهم جيدًا أنه إذا تم سحب المعدات العسكرية والأفراد العسكريين من محطة الطاقة النووية، فلن تظل فقط بلا حماية. سوف تتضرر على الفور. أشياء مروعة ستحدث هناك. دون الدفاع الجوي الروسي ودون هؤلاء الأشخاص الذين يحمون اليوم سلامة محطة الطاقة النووية، سيحدث هناك ما لا يمكن إصلاحه". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الخميس، إلى إنشاء "محيط آمن" حول المنطقة التي تقع فيها محطة زابوروجيه النووية. وقال غوتيريش في بيان: "أدعو القوات المسلحة الروسية والأوكرانية إلى الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الطاقة النووية وعدم استخدام منشآتها ومحيطها كأهداف". وأضاف: "وأدعو الأطراف إلى سحب العناصر والآليات العسكرية من محطة الطاقة النووية والامتناع عن أي نشر إضافي للقوات والمعدات فيها، ويجب عدم استخدام المنشأء كجزء من أي عملية عسكرية، وبدلا من ذلك، يجب الاتفاق عاجلا على المستوى الفني بشأن محيط آمن منزوع السلاح لتأمين المنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220812/-سقوط-قذيفة-أوكرانية-على-بعد-10-أمتار-عن-مخزن-للنفايات-النووية-في-زابوروجيه-1066324717.html

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