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https://arabic.sputniknews.com/20220812/سلمان-رشدي-يخضع-لجراحة-بعد-تعرضه-لحادث-طعن-في-نيويورك-1066352077.html
سلمان رشدي يخضع لجراحة بعد تعرضه لحادث طعن في نيويورك
سلمان رشدي يخضع لجراحة بعد تعرضه لحادث طعن في نيويورك
قال الوكيل الأدبي للكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، إنه يخضع لعملية جراحية، ‏بعد أن تعرّض، اليوم الجمعة، للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T20:40+0000
2022-08-12T20:40+0000
العالم
بريطانيا
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جاء ذلك في بيان من أندرو وايلي، وكيل سلمان رشدي الأدبي، أرسله بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وفي وقت سابق، قالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إن سلمان رشدي (75 عاما) "على قيد الحياة"، ويحصل على الرعاية الطبية المطلوبة.وقام شخص بمهاجمة الكاتب سلمان رشدي، اليوم الجمعة، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.وانتُخب رشدي بصفته عضوا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.ومُنح رشدي لقب فارس على يد الملكة إليزابيث الثانية بسبب خدماته في الأدب في شهر يونيو/حزيران من عام 2007. صنّفته صحيفة "ذا تايمز" في المرتبة الثالثة عشر ضمن قائمتها لأفضل 50 كاتبًا بريطانيًا منذ عام 1945 خلال عام 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/سلمان-رشدي-صاحب-آيات-شيطانية--يتعرض-لهجوم-من-مجهول-في-نيويورك-فيديو-1066346402.html
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العالم, بريطانيا

سلمان رشدي يخضع لجراحة بعد تعرضه لحادث طعن في نيويورك

20:40 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي
الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال الوكيل الأدبي للكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، إنه يخضع لعملية جراحية، ‏بعد أن تعرّض، اليوم الجمعة، للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.‏
جاء ذلك في بيان من أندرو وايلي، وكيل سلمان رشدي الأدبي، أرسله بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وفي وقت سابق، قالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إن سلمان رشدي (75 عاما) "على قيد الحياة"، ويحصل على الرعاية الطبية المطلوبة.
وقام شخص بمهاجمة الكاتب سلمان رشدي، اليوم الجمعة، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.
مدينة نيويورك الأمريكية ومشهد لأحد برجي التجارة العالمي الذي أصبح شبه خال بسبب العمل من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
كاتب "آيات شيطانية" يتعرض لهجوم من مجهول في نيويورك... فيديو
15:58 GMT
ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.
وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.
وانتُخب رشدي بصفته عضوا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.
ومُنح رشدي لقب فارس على يد الملكة إليزابيث الثانية بسبب خدماته في الأدب في شهر يونيو/حزيران من عام 2007. صنّفته صحيفة "ذا تايمز" في المرتبة الثالثة عشر ضمن قائمتها لأفضل 50 كاتبًا بريطانيًا منذ عام 1945 خلال عام 2008.
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