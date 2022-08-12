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https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-بناء-السفن-المتحدة-تعرض-منظومات-بحرية-واعدة-في-منتدى-آرميا-2022-1066327367.html
شركة بناء السفن المتحدة تعرض منظومات بحرية واعدة في منتدى "آرميا-2022"
شركة بناء السفن المتحدة تعرض منظومات بحرية واعدة في منتدى "آرميا-2022"
ذكرت الخدمة الصحفية لشركة بناء السفن المتحدة أن الشركة ستقدم في منتدى "آرميا-2022" مجمعات بحرية متعددة الوظائف واعدة تعتمد على منصة واحدة موحدة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:27+0000
2022-08-12T09:27+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
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وقالت: "سيتم عرض ما يلي في مركز شركة بناء السفن المتحدة في منتدى "آرميا-2022": طوف إتش إس سي (المصمم "فيمبيل")، منظومات بحرية متعددة المهام واعدة تعتمد على منصة واحدة موحدة (المصمم مكتب نيفسكي)، سفينة ركاب تابعة لمشروع بي في300 (مصممة في مصنع "كراسنويو سورموفو")".في وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام عن الابتكار في مكتب تصميم نيفسكي من مشروع مجمع "فاران" البحري المتنوع، الذي يعتمد على منصة موحدة متعددة الوظائف، والتي على أساسها يُقترح إنشاء عدة أنواع من السفن الحربية: حاملة طائرات، و سفينة إنزال وسفينة نقل ومستشفى وسفينة دعم للقطب الشمالي.سيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2022" في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/آب في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو.
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رصد عسكري, آرميا 2022

شركة بناء السفن المتحدة تعرض منظومات بحرية واعدة في منتدى "آرميا-2022"

09:27 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورسفينة صاروخية من طراز "كاراكورت"
سفينة صاروخية من طراز كاراكورت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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ذكرت الخدمة الصحفية لشركة بناء السفن المتحدة أن الشركة ستقدم في منتدى "آرميا-2022" مجمعات بحرية متعددة الوظائف واعدة تعتمد على منصة واحدة موحدة.
وقالت: "سيتم عرض ما يلي في مركز شركة بناء السفن المتحدة في منتدى "آرميا-2022": طوف إتش إس سي (المصمم "فيمبيل")، منظومات بحرية متعددة المهام واعدة تعتمد على منصة واحدة موحدة (المصمم مكتب نيفسكي)، سفينة ركاب تابعة لمشروع بي في300 (مصممة في مصنع "كراسنويو سورموفو")".
في وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام عن الابتكار في مكتب تصميم نيفسكي من مشروع مجمع "فاران" البحري المتنوع، الذي يعتمد على منصة موحدة متعددة الوظائف، والتي على أساسها يُقترح إنشاء عدة أنواع من السفن الحربية: حاملة طائرات، و سفينة إنزال وسفينة نقل ومستشفى وسفينة دعم للقطب الشمالي.
سيعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2022" في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/آب في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو.
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