https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-سياحة-روسية-تعلن-إطلاق-رحلات-مباشرة-إلى-مصر-1066343791.html
شركة سياحة روسية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى مصر
شركة سياحة روسية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى مصر
أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:25+0000
2022-08-12T14:25+0000
2022-08-12T14:25+0000
العالم العربي
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وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات. وتبدأ أسعار الرحلات لمدة سبعة أيام مع تذاكر الطيران في سبتمبر من 112 ألف روبل لشخصين مع الإقامة في فندق ثلاث نجوم ومن 128 ألفا لخمس نجوم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
شركة سياحة روسية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى مصر
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أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات
الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات.
وجاء في البيان: "رحلات مبكرة للمغادرة من مطار دوموديدوفو (الساعة 5:30 صباحًا إلى شرم الشيخ والساعة 6:00 إلى الغردقة) ورحلات العودة في المساء (الساعة 22:45 من شرم الشيخ والساعة 22.00 من الغردقة). وبهذا لا يضيع السائحون أيام راحتهم".
وتبدأ أسعار الرحلات لمدة سبعة أيام مع تذاكر الطيران في سبتمبر من 112 ألف روبل لشخصين مع الإقامة في فندق ثلاث نجوم ومن 128 ألفا لخمس نجوم.