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https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-سياحة-روسية-تعلن-إطلاق-رحلات-مباشرة-إلى-مصر-1066343791.html
شركة سياحة روسية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى مصر
شركة سياحة روسية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى مصر
أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات. وتبدأ أسعار الرحلات لمدة سبعة أيام مع تذاكر الطيران في سبتمبر من 112 ألف روبل لشخصين مع الإقامة في فندق ثلاث نجوم ومن 128 ألفا لخمس نجوم.
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العالم العربي

شركة سياحة روسية تعلن إطلاق رحلات مباشرة إلى مصر

14:25 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر الغردقة
البحر الأحمر الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Amro Omran
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أعلنت شركة "كورال ترافيل"، المتخصصة في تنظيم الرحلات، بدء برنامج رحلات مباشرة من موسكو إلى مصر اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية يوميا على متن طائرات "مصر للطيران"، حيث تستغرق الرحلات حوالي خمس ساعات.

وجاء في البيان: "رحلات مبكرة للمغادرة من مطار دوموديدوفو (الساعة 5:30 صباحًا إلى شرم الشيخ والساعة 6:00 إلى الغردقة) ورحلات العودة في المساء (الساعة 22:45 من شرم الشيخ والساعة 22.00 من الغردقة). وبهذا لا يضيع السائحون أيام راحتهم".

وتبدأ أسعار الرحلات لمدة سبعة أيام مع تذاكر الطيران في سبتمبر من 112 ألف روبل لشخصين مع الإقامة في فندق ثلاث نجوم ومن 128 ألفا لخمس نجوم.
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