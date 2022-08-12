https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-طيران-هنغارية-تقدم-100-ألف-رحلة-مجانية-للأوكرانيين-1066337159.html
شركة طيران هنغارية تقدم 100 ألف رحلة مجانية للأوكرانيين
شركة طيران هنغارية تقدم 100 ألف رحلة مجانية للأوكرانيين
قدمت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويز إير" للمواطنين الأوكرانيين 100 ألف تذكرة مجانية للرحلات إلى الدول الأوروبية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:23+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يو إن إن"، اليوم الجمعة: "خصصت شركة (ويز إير) 100000 تذكرة، وحجز التذاكر مفتوح بالفعل وسيستمر حتى 8 ديسمبر/كانون الأول، وسيتمكن الأوكرانيون من حجز الرحلات إلى أكثر من 800 وجهة إذا كان لديهم جواز سفر وشهادة تطعيم لكوفيد-19".وتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي "لانتهاكها معايير السلامة الدولية" في 11 أبريل/نيسان.وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/روسيا-تختبر-محركا-جديدا-من-صنع-محلي-لطائرة-سوخوي-سوبرجيت-1062099853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
شركة طيران هنغارية تقدم 100 ألف رحلة مجانية للأوكرانيين
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قدمت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويز إير" للمواطنين الأوكرانيين 100 ألف تذكرة مجانية للرحلات إلى الدول الأوروبية.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يو إن إن"
، اليوم الجمعة: "خصصت شركة (ويز إير) 100000 تذكرة، وحجز التذاكر مفتوح بالفعل وسيستمر حتى 8 ديسمبر/كانون الأول، وسيتمكن الأوكرانيون من حجز الرحلات إلى أكثر من 800 وجهة إذا كان لديهم جواز سفر وشهادة تطعيم لكوفيد-19".
وتشمل الوجهات المتاحة رحلات من وإلى أوروبا والمملكة المتحدة وجورجيا.
وتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي "لانتهاكها معايير السلامة الدولية" في 11 أبريل/نيسان.
وأضاف البيان
قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.