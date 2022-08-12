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شركة طيران هنغارية تقدم 100 ألف رحلة مجانية للأوكرانيين
شركة طيران هنغارية تقدم 100 ألف رحلة مجانية للأوكرانيين
قدمت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويز إير" للمواطنين الأوكرانيين 100 ألف تذكرة مجانية للرحلات إلى الدول الأوروبية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:23+0000
2022-08-12T12:23+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يو إن إن"، اليوم الجمعة: "خصصت شركة (ويز إير) 100000 تذكرة، وحجز التذاكر مفتوح بالفعل وسيستمر حتى 8 ديسمبر/كانون الأول، وسيتمكن الأوكرانيون من حجز الرحلات إلى أكثر من 800 وجهة إذا كان لديهم جواز سفر وشهادة تطعيم لكوفيد-19".وتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي "لانتهاكها معايير السلامة الدولية" في 11 أبريل/نيسان.وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

شركة طيران هنغارية تقدم 100 ألف رحلة مجانية للأوكرانيين

12:23 GMT 12.08.2022
© flickr.com / Bradley Gordonطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© flickr.com / Bradley Gordon
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قدمت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويز إير" للمواطنين الأوكرانيين 100 ألف تذكرة مجانية للرحلات إلى الدول الأوروبية.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يو إن إن"، اليوم الجمعة: "خصصت شركة (ويز إير) 100000 تذكرة، وحجز التذاكر مفتوح بالفعل وسيستمر حتى 8 ديسمبر/كانون الأول، وسيتمكن الأوكرانيون من حجز الرحلات إلى أكثر من 800 وجهة إذا كان لديهم جواز سفر وشهادة تطعيم لكوفيد-19".
وتشمل الوجهات المتاحة رحلات من وإلى أوروبا والمملكة المتحدة وجورجيا.
وتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي "لانتهاكها معايير السلامة الدولية" في 11 أبريل/نيسان.
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وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
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