https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-كلاشنيكوف-تشارك-في-منتدى-آرميا--2022-1066323285.html
شركة "كلاشنيكوف" تشارك في منتدى "آرميا- 2022"
شركة "كلاشنيكوف" تشارك في منتدى "آرميا- 2022"
ستشارك شركة "كلاشنيكوف" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022". وسيتضمن معرض الشركة أحدث طرازات الأسلحة الخفيفة العسكرية والمدنية، والصواريخ والمدفعية،... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:33+0000
2022-08-12T07:33+0000
2022-08-12T07:49+0000
رصد عسكري
شركة كلاشنيكوف
آرميا 2022
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سيتم عرض البندقية الهجومية "أ كيه-308" وبندقية القنص "تشوكافين"، ومدفع رشاش كلاشينكوف "بي بي كي-20" ونسخة محسنة من البندقية الهجومية "أ كيه-12" كما ستعرض الشركة الطائرات المسيرة ZALA AERO ، ونماذج من المركبات ذات العجلات والمجنزرة لأنظمة الصواريخ "بوك" و"تور" ومجمع استطلاع المدفعية "زوبارك"، وغيرها، حسب الموقع الرسمي للشركة.في قطاع الأسلحة المدنية، تركز كلاشنيكوف على بندقية "سي في-21" وبنادق "سايغا أكوسو" في إصدارات للسوق الروسي وللتصدير، وسايغا على أساس بي بي كي-20 في الإصدارات للسوق الروسي وللتصدير، وبنادق TG2S و TR9S من أجل السوق الروسي وعدد من المنتجات الأخرى.وقال آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشنيكوف": "نحن نشارك تقليديًا في جميع المنتديات منذ يوم التأسيس، ونتطلع دائمًا إلى هذا الحدث، ونحن نستعد له لفترة طويلة، أنا متأكد من أن المنتدى هذا العام لن يكون أقل إثارة للاهتمام، وبالنظر إلى أحدث التغييرات في العالم، سيكون أكثر تشبعًا من الناحية التكنولوجية. ندعو الجميع إلى مركزنا التجريبي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, شركة كلاشنيكوف, آرميا 2022
شركة "كلاشنيكوف" تشارك في منتدى "آرميا- 2022"
07:33 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
ستشارك شركة "كلاشنيكوف" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2022". وسيتضمن معرض الشركة أحدث طرازات الأسلحة الخفيفة العسكرية والمدنية، والصواريخ والمدفعية، والمعدات الخاصة، والبدلات الخاصة والطائرات المسيرة. في المجموع أكثر من 120 قطعة من المنتجات.
سيتم عرض البندقية الهجومية "أ كيه-308" وبندقية القنص "تشوكافين"، ومدفع رشاش كلاشينكوف "بي بي كي-20" ونسخة محسنة من البندقية الهجومية "أ كيه-12" كما ستعرض الشركة الطائرات المسيرة ZALA AERO ، ونماذج من المركبات ذات العجلات والمجنزرة لأنظمة الصواريخ "بوك" و"تور" ومجمع استطلاع المدفعية "زوبارك"، وغيرها، حسب الموقع الرسمي للشركة.
في قطاع الأسلحة المدنية، تركز كلاشنيكوف على بندقية "سي في-21" وبنادق "سايغا أكوسو" في إصدارات للسوق الروسي وللتصدير، وسايغا على أساس بي بي كي-20 في الإصدارات للسوق الروسي وللتصدير، وبنادق TG2S و TR9S من أجل السوق الروسي وعدد من المنتجات الأخرى.
وقال آلان لوشنيكوف، رئيس شركة "كلاشنيكوف": "نحن نشارك تقليديًا في جميع المنتديات منذ يوم التأسيس
، ونتطلع دائمًا إلى هذا الحدث، ونحن نستعد له لفترة طويلة، أنا متأكد من أن المنتدى هذا العام لن يكون أقل إثارة للاهتمام، وبالنظر إلى أحدث التغييرات في العالم، سيكون أكثر تشبعًا من الناحية التكنولوجية. ندعو الجميع إلى مركزنا التجريبي".