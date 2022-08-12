https://arabic.sputniknews.com/20220812/صفقة-بملياري-دولار-تجعل-حاكم-دبي-ثاني-أكبر-مستثمر-في-إعمار-1066332322.html
صفقة بملياري دولار تجعل حاكم دبي ثاني أكبر مستثمر في "إعمار"
صفقة بملياري دولار تجعل حاكم دبي ثاني أكبر مستثمر في "إعمار"
قالت شركة "إعمار" العقارية، إنها ستستحوذ على أسهم شريكتها في مشروع مشترك للتطوير العقاري في دبي في صفقة قيمتها 7.5 مليار درهم (ملياري دولار). 12.08.2022, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأضافت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في دبي، في بيان أنها توصلت إلى اتفاق مع "دبي القابضة"، أداة الاستثمار التابعة لحاكم دبي لشراء حصتها في مشروعهما المشترك لتطوير ميناء خور دبي.وقالت "إعمار" إن المقابل سيُدفع بالتساوي نقدا وأسهما في إعمار، ما يجعل حاكم دبي محمد بن راشد، ثاني أكبر مساهم في الشركة.وارتفعت أسهم "إعمار" 16.5 في المئة حتى الآن هذا العام إلى 5.7 درهم (1.55 دولار) للسهم، بحسب مزود البيانات "رفينيتيف".وأكبر مساهم في "إعمار" حاليا هو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادي للإمارة، الذي يملك 24.07 في المئة أو نحو 1.97 مليون سهم، وفقا لـ"رفينيتيف".
https://arabic.sputniknews.com/20200406/وكالة-رجل-أعمال-إماراتي-يتخلى-عن-راتبه-وإعمار-دبي-تعلق-مشروعات-بناء-بسبب-كورونا-1045087173.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
صفقة بملياري دولار تجعل حاكم دبي ثاني أكبر مستثمر في "إعمار"
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قالت شركة "إعمار" العقارية، إنها ستستحوذ على أسهم شريكتها في مشروع مشترك للتطوير العقاري في دبي في صفقة قيمتها 7.5 مليار درهم (ملياري دولار).
وأضافت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في دبي، في بيان أنها توصلت إلى اتفاق مع "دبي القابضة"، أداة الاستثمار التابعة لحاكم دبي لشراء حصتها في مشروعهما المشترك لتطوير ميناء خور دبي.
وقالت "إعمار" إن المقابل سيُدفع بالتساوي نقدا وأسهما في إعمار، ما يجعل حاكم دبي محمد بن راشد، ثاني أكبر مساهم في الشركة.
وارتفعت أسهم "إعمار" 16.5 في المئة حتى الآن هذا العام إلى 5.7 درهم (1.55 دولار) للسهم، بحسب مزود البيانات "رفينيتيف".
وأكبر مساهم في "إعمار" حاليا هو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادي للإمارة، الذي يملك 24.07 في المئة أو نحو 1.97 مليون سهم، وفقا لـ"رفينيتيف".