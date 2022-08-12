عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/صفقة-بملياري-دولار-تجعل-حاكم-دبي-ثاني-أكبر-مستثمر-في-إعمار-1066332322.html
صفقة بملياري دولار تجعل حاكم دبي ثاني أكبر مستثمر في "إعمار"
صفقة بملياري دولار تجعل حاكم دبي ثاني أكبر مستثمر في "إعمار"
قالت شركة "إعمار" العقارية، إنها ستستحوذ على أسهم شريكتها في مشروع مشترك للتطوير العقاري في دبي في صفقة قيمتها 7.5 مليار درهم (ملياري دولار). 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:51+0000
2022-08-12T10:51+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/59/1042565982_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_61d9ba97d43bae857f4ab781406dadf4.jpg
وأضافت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في دبي، في بيان أنها توصلت إلى اتفاق مع "دبي القابضة"، أداة الاستثمار التابعة لحاكم دبي لشراء حصتها في مشروعهما المشترك لتطوير ميناء خور دبي.وقالت "إعمار" إن المقابل سيُدفع بالتساوي نقدا وأسهما في إعمار، ما يجعل حاكم دبي محمد بن راشد، ثاني أكبر مساهم في الشركة.وارتفعت أسهم "إعمار" 16.5 في المئة حتى الآن هذا العام إلى 5.7 درهم (1.55 دولار) للسهم، بحسب مزود البيانات "رفينيتيف".وأكبر مساهم في "إعمار" حاليا هو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادي للإمارة، الذي يملك 24.07 في المئة أو نحو 1.97 مليون سهم، وفقا لـ"رفينيتيف".
https://arabic.sputniknews.com/20200406/وكالة-رجل-أعمال-إماراتي-يتخلى-عن-راتبه-وإعمار-دبي-تعلق-مشروعات-بناء-بسبب-كورونا-1045087173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/59/1042565982_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_26d881bdadf6abd6089e44642199db2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

صفقة بملياري دولار تجعل حاكم دبي ثاني أكبر مستثمر في "إعمار"

10:51 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDشركة "إعمار" العقارية
شركة إعمار العقارية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرTelegram
قالت شركة "إعمار" العقارية، إنها ستستحوذ على أسهم شريكتها في مشروع مشترك للتطوير العقاري في دبي في صفقة قيمتها 7.5 مليار درهم (ملياري دولار).
وأضافت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في دبي، في بيان أنها توصلت إلى اتفاق مع "دبي القابضة"، أداة الاستثمار التابعة لحاكم دبي لشراء حصتها في مشروعهما المشترك لتطوير ميناء خور دبي.
سياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2020
وكالة: رجل أعمال إماراتي يتخلى عن راتبه و"إعمار دبي" تعلق مشروعات بناء بسبب كورونا
6 أبريل 2020, 09:12 GMT
وقالت "إعمار" إن المقابل سيُدفع بالتساوي نقدا وأسهما في إعمار، ما يجعل حاكم دبي محمد بن راشد، ثاني أكبر مساهم في الشركة.
وارتفعت أسهم "إعمار" 16.5 في المئة حتى الآن هذا العام إلى 5.7 درهم (1.55 دولار) للسهم، بحسب مزود البيانات "رفينيتيف".
وأكبر مساهم في "إعمار" حاليا هو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادي للإمارة، الذي يملك 24.07 في المئة أو نحو 1.97 مليون سهم، وفقا لـ"رفينيتيف".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала