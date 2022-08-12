عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220812/عقيد-أوكراني-يشير-إلى-سلاح-لا-جدوى-منه-1066335718.html
عقيد أوكراني يشير إلى "سلاح لا جدوى منه"
عقيد أوكراني يشير إلى "سلاح لا جدوى منه"
صرح العقيد فلاديمير بارانيوك، قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية "36"، بأن منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي سلّمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية لم... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:55+0000
2022-08-12T12:04+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061870371_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d69ffc510af397555b11c99d74bf79be.jpg
ونقلت قناة "آر تي" عن العقيد بارانيوك، الذي وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني، قوله إن "جافلين" سلاح لا جدوى منه.وحصل مرؤوسو العقيد بارانيوك على قاذفين لصواريخ "جافلين". لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منهما، إذ تم إعطاب أحدهما أثناء نقله إلى موقع عمله بينما فشلوا في تشغيل القاذق الآخر، فلم يطلقوا ولو صارو واحدا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061870371_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4ad8c36fd2aa5d4bdb5f3e37db1b56c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

عقيد أوكراني يشير إلى "سلاح لا جدوى منه"

11:55 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورأحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات
أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح العقيد فلاديمير بارانيوك، قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية "36"، بأن منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي سلّمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية لم تثبت جدارتها في ميدان المعركة.
ونقلت قناة "آر تي" عن العقيد بارانيوك، الذي وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني، قوله إن "جافلين" سلاح لا جدوى منه.
وحصل مرؤوسو العقيد بارانيوك على قاذفين لصواريخ "جافلين". لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منهما، إذ تم إعطاب أحدهما أثناء نقله إلى موقع عمله بينما فشلوا في تشغيل القاذق الآخر، فلم يطلقوا ولو صارو واحدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала