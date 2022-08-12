https://arabic.sputniknews.com/20220812/عقيد-أوكراني-يشير-إلى-سلاح-لا-جدوى-منه-1066335718.html
عقيد أوكراني يشير إلى "سلاح لا جدوى منه"
عقيد أوكراني يشير إلى "سلاح لا جدوى منه"
صرح العقيد فلاديمير بارانيوك، قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية "36"، بأن منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي سلّمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية لم... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:55+0000
2022-08-12T11:55+0000
2022-08-12T12:04+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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ونقلت قناة "آر تي" عن العقيد بارانيوك، الذي وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني، قوله إن "جافلين" سلاح لا جدوى منه.وحصل مرؤوسو العقيد بارانيوك على قاذفين لصواريخ "جافلين". لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منهما، إذ تم إعطاب أحدهما أثناء نقله إلى موقع عمله بينما فشلوا في تشغيل القاذق الآخر، فلم يطلقوا ولو صارو واحدا.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
عقيد أوكراني يشير إلى "سلاح لا جدوى منه"
11:55 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
صرح العقيد فلاديمير بارانيوك، قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية "36"، بأن منظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات التي سلّمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية لم تثبت جدارتها في ميدان المعركة.
ونقلت
قناة "آر تي" عن العقيد بارانيوك، الذي وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني، قوله إن "جافلين" سلاح لا جدوى منه.
وحصل مرؤوسو العقيد بارانيوك على قاذفين لصواريخ "جافلين". لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منهما، إذ تم إعطاب أحدهما أثناء نقله إلى موقع عمله بينما فشلوا في تشغيل القاذق الآخر، فلم يطلقوا ولو صارو واحدا.