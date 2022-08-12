https://arabic.sputniknews.com/20220812/عودة-لأيام-جمهورية-ألمانيا-الديمقراطية-الألمان-يشتكون-من-قرارات-حكومتهم-لتقليل-استهلاك-الطاقة-1066322743.html
"عودة لأيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية"... الألمان يشتكون من قرارات حكومتهم لتقليل استهلاك الطاقة
"عودة لأيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية"... الألمان يشتكون من قرارات حكومتهم لتقليل استهلاك الطاقة
حثت السلطات الألمانية مواطنيها على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال، حيث من الممكن أن ترتفع الفواتير بشكل أكبر. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:11+0000
2022-08-12T07:11+0000
2022-08-12T07:11+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063630367_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d739fb88ebfa867444136a08dedeb408.jpg
الأمر الذي دفع المواطنين الألمان للشكوى من هذه الإجراءات حيث أصبح الاستحمام بمياه ساخنة بمثابة شكل من أشكال الرفاهية. نقل مراسل "سبوتنيك" عما يقوم به المواطنون للتماشي مع هذا الوضع. صرح مواطن يبلغ من العمر 32 عاما من منطقة جيرمانكيل، أنه للتأقلم مع الظروف الحالية ومنع ارتفاع أسعار فواتير موارد الطاقة يجب علينا تقليل التدفئة في الشقة وارتداء ملابس دافئة أثناء وجودنا في المنزل.مضيفا، ما يحصل عليه والدي أقل مما تنفقه الحكومة على اللاجئين، لقد عمل ودفع الضرائب، والآن تبين له أن الآخرين أكثر قيمة لدى دولته من مواطنيها، وخلص إلى أن دولة الصناعية الرائدة في أوروبا لا تستطيع تحمل تكلفة الاستحمام ومنزل دافئ في سن الشيخوخة.وصرح رينهاردت وهو مواطن من ضواحي برلين يبلغ من العمر 79 عاما، أنه قرر شراء قوالب خشبية لتسخين موقد يملكه صارفا 800 يورو والذي بحسب رأيه سيكون كافيا للشتاء.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063630367_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e9208d38c59a05ee30fcdf2ba2fb348.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
"عودة لأيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية"... الألمان يشتكون من قرارات حكومتهم لتقليل استهلاك الطاقة
تابعنا عبر
حثت السلطات الألمانية مواطنيها على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال، حيث من الممكن أن ترتفع الفواتير بشكل أكبر.
الأمر الذي دفع المواطنين الألمان للشكوى من هذه الإجراءات
حيث أصبح الاستحمام بمياه ساخنة بمثابة شكل من أشكال الرفاهية. نقل مراسل "سبوتنيك" عما يقوم به المواطنون للتماشي مع هذا الوضع.
صرح مواطن يبلغ من العمر 32 عاما من منطقة جيرمانكيل، أنه للتأقلم مع الظروف الحالية ومنع ارتفاع أسعار فواتير موارد الطاقة يجب علينا تقليل التدفئة في الشقة وارتداء ملابس دافئة أثناء وجودنا في المنزل.
فيما وصف مواطن من ضواحي فرانكفورت الوضع، بأنه يشبه زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية حيث لم يكن لدى الجميع حمامات وكان الكثيرون يغتسلون بقطعة قماش مبللة، وصراحة أخشى على وضع أبي المتقاعد بعد 45 عاما من الخبرة وأشعر بالأسى لهذا الجيل الأكبر سنا.
مضيفا، ما يحصل عليه والدي أقل مما تنفقه الحكومة على اللاجئين، لقد عمل ودفع الضرائب، والآن تبين له أن الآخرين أكثر قيمة لدى دولته من مواطنيها، وخلص إلى أن دولة الصناعية الرائدة في أوروبا لا تستطيع تحمل تكلفة الاستحمام ومنزل دافئ في سن الشيخوخة.
وصرح رينهاردت وهو مواطن من ضواحي برلين يبلغ من العمر 79 عاما، أنه قرر شراء قوالب خشبية لتسخين موقد يملكه صارفا 800 يورو والذي بحسب رأيه سيكون كافيا للشتاء.