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"غارديان": الرئيس الصيني يستعد لزيارة السعودية الأسبوع المقبل
"غارديان": الرئيس الصيني يستعد لزيارة السعودية الأسبوع المقبل
كشف تقرير إعلامي بريطاني أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:02+0000
2022-08-12T06:03+0000
الصين
السعودية
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان" فإنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة المملكة الأسبوع المقبل في أول زيارة حيث يجري التخطيط لاستقباله بطريقة تشبه طريقة استقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.حول الزيارة تحدث محمد اليحيى، من معهد الشرق الأوسط التابع لمركز هارفارد بيلفر، قائلا: "الصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وهي أكبر مشتر للنفط السعودي، والصين من الناحية الجيوسياسية مهمة، في الماضي كان تركيزهم على التجارة أما الآن فهم يقومون بالأشياء من منظور استراتيجي".وبحسب التقرير فإن دعوة وجهت للرئيس الصيني لزيارة المملكة في مارس، وستشمل زيارة الرئيس الصيني كلا من الرياض وجدة ومدينة نيوم الضخمة المخطط لها على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، والعمل جاري لرفع آلاف اللافتات الصينية واستقبال المئات من الشخصيات المرموقة.هذا وكان الرئيس الصيني قد أجرى اتصالا هاتفيا في وقت سابق من هذا العام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قال فيه إنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائيةـ حيث يعطي الجانب الصيني أولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.
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السعودية
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الصين, السعودية

"غارديان": الرئيس الصيني يستعد لزيارة السعودية الأسبوع المقبل

06:02 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 06:03 GMT 12.08.2022)
© AFP 2022 / Noel Celisالجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020
الجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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كشف تقرير إعلامي بريطاني أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان" فإنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني بزيارة المملكة الأسبوع المقبل في أول زيارة حيث يجري التخطيط لاستقباله بطريقة تشبه طريقة استقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أن هذا الترحيب سيكون على عكس الطريقة التي تم فيها استقبال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي زار المملكة في يونيو، مما عكس العلاقات المتوترة بين البلدين، في الوقت الذي سيحظى فيه الرئيس الصيني باستقبال حافل يهدف إلى تعزيز العلاقات بين بكين والرياض وتعزيز صورة الصين كحليف للمملكة العربية السعودية، حيث تستمر العلاقات مع واشنطن بالتراجع.

حول الزيارة تحدث محمد اليحيى، من معهد الشرق الأوسط التابع لمركز هارفارد بيلفر، قائلا: "الصين هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وهي أكبر مشتر للنفط السعودي، والصين من الناحية الجيوسياسية مهمة، في الماضي كان تركيزهم على التجارة أما الآن فهم يقومون بالأشياء من منظور استراتيجي".

مضيفا: "الصين هي المنافس الرئيس لأمريكا في المنطقة. من الواضح أن الأمريكان سيراقبون الزيارة بعناية شديدة".

وبحسب التقرير فإن دعوة وجهت للرئيس الصيني لزيارة المملكة في مارس، وستشمل زيارة الرئيس الصيني كلا من الرياض وجدة ومدينة نيوم الضخمة المخطط لها على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، والعمل جاري لرفع آلاف اللافتات الصينية واستقبال المئات من الشخصيات المرموقة.
هذا وكان الرئيس الصيني قد أجرى اتصالا هاتفيا في وقت سابق من هذا العام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قال فيه إنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائيةـ حيث يعطي الجانب الصيني أولوية لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويقف على أهبة الاستعداد للعمل مع البلاد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.
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