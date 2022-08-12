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https://arabic.sputniknews.com/20220812/غوارديولا-يكشف-عن-دور-الشيخ-منصور-بن-زايد-في-فوز-السيتي-بالألقاب-فيديو-1066345068.html
غوارديولا يكشف عن دور الشيخ منصور بن زايد في فوز السيتي بالألقاب... فيديو
غوارديولا يكشف عن دور الشيخ منصور بن زايد في فوز السيتي بالألقاب... فيديو
كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن دور الشيخ منصور بن زايد، مالك النادي في فوز الفريق بالعديد من الألقاب. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T15:16+0000
2022-08-12T15:16+0000
رياضة
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واشترى الشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، النادي الإنجليزي في 2008.وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث، يوم غد السبت: "كنا قادرين على خلق هذا التنافس في السنوات الماضية كان أكبر خصم نواجهه في الألقاب هو ليفربول، إنه لشرف كبير".ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب منافسه بورنموث، يوم السبت، ويتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى زيادة رصيده من الأهداف بعد الثنائية التي سجلها في الجولة الافتتاحية وهو ما من شأنه أن يحقق ثلاث نقاط ثمينة لفريق المدرب الإسباني.
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رياضة

غوارديولا يكشف عن دور الشيخ منصور بن زايد في فوز السيتي بالألقاب... فيديو

15:16 GMT 12.08.2022
© Пресс-служба Президента РФ / الذهاب إلى بنك الصورالشيخ منصور بن زايد آل نهيان
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Пресс-служба Президента РФ
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كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن دور الشيخ منصور بن زايد، مالك النادي في فوز الفريق بالعديد من الألقاب.
واشترى الشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، النادي الإنجليزي في 2008.
وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث، يوم غد السبت: "كنا قادرين على خلق هذا التنافس في السنوات الماضية كان أكبر خصم نواجهه في الألقاب هو ليفربول، إنه لشرف كبير".

وأضاف: "هذا لم يحدث قبل تولي الشيخ منصور زمام الأمور وقام بالاستثمار والإنفاق على النادي ليخلق بيئة جيدة للتنافس مع أفضل الأندية الإنجليزية، الرياضة سواء فردية أو جماعية دائما تحتاج إلى شخص ما لتحسين حياتك".

ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب منافسه بورنموث، يوم السبت، ويتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى زيادة رصيده من الأهداف بعد الثنائية التي سجلها في الجولة الافتتاحية وهو ما من شأنه أن يحقق ثلاث نقاط ثمينة لفريق المدرب الإسباني.
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