فرنسا: يجب الحفاظ على قناة الحوار مع روسيا لأننا سنحتاجها عندما يحين الوقت للتفاوض
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة "G20"
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجاندر، إن باريس مهتمة بالحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا، لأنها ستكون ضرورية عندما يحين وقت المفاوضات.
باريس – سبوتنيك. وصرحت المتحدثة الفرنسية، لقناة "فرانس إنفو"، "يجب الحفاظ على قناة الحوار مع روسيا، لأننا سنحتاجها عندما يحين الوقت للتفاوض... اليوم نحن لسنا في مرحلة المفاوضات بعد، نحن في مرحلة الأعمال العسكرية".
جدير بالذكر، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يناقشا الأوضاع الإقليمية والدولية، على مدى الشهرين الماضيين.
وكانت المحادثات الروسية – الأوكرانية قد انطلقت، في نهاية شباط/ فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروسيا، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر تقنية الاتصال المرئي.
كما عقد الوفدان، في نهاية آذار/ مارس، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
جدير بالذكر، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يناقشا الأوضاع الإقليمية والدولية، على مدى الشهرين الماضيين.
وكانت المحادثات الروسية – الأوكرانية قد انطلقت، في نهاية شباط/ فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروسيا، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر تقنية الاتصال المرئي.
كما عقد الوفدان، في نهاية آذار/ مارس، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ إلا أن موسكو أكدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات، بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجاً بناء وترد على المقترحات الروسية.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.