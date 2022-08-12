عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/فندق-رونالدو-في-المغرب-مرشح-لجائزة-الأفضل-في-أفريقيا-1066333477.html
فندق رونالدو في المغرب مرشح لجائزة "الأفضل في أفريقيا"
فندق رونالدو في المغرب مرشح لجائزة "الأفضل في أفريقيا"
رُشح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة أفريقيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:58+0000
2022-08-12T10:58+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046481862_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a828db77e4923f25540b97f45fd08ae6.jpg
هذا وكان النجم البرتغالي قد وصف هذا الفرع الذي حمل الرقم 5 من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان "CR7"، أنه ليس مجرد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبّها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها.يحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجعٍ صحي ومركزٍ للأعمال، إضافةً إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية؛ كما يوفّر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يُمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046481862_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4cde60e687cac5ad0d0c9f62f06dfb3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

فندق رونالدو في المغرب مرشح لجائزة "الأفضل في أفريقيا"

10:58 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Joel C Ryan/Invisionكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
تابعنا عبرTelegram
رُشح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة أفريقيا.
هذا وكان النجم البرتغالي قد وصف هذا الفرع الذي حمل الرقم 5 من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان "CR7"، أنه ليس مجرد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبّها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن ترشيح هذا الفندق من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة لجائزة هذا العام لم يكن بالمفاجئ، نظرا لفخامته.

يحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجعٍ صحي ومركزٍ للأعمال، إضافةً إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية؛ كما يوفّر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يُمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.
وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала