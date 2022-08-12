https://arabic.sputniknews.com/20220812/فندق-رونالدو-في-المغرب-مرشح-لجائزة-الأفضل-في-أفريقيا-1066333477.html
فندق رونالدو في المغرب مرشح لجائزة "الأفضل في أفريقيا"
فندق رونالدو في المغرب مرشح لجائزة "الأفضل في أفريقيا"
رُشح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة أفريقيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:58+0000
2022-08-12T10:58+0000
2022-08-12T10:58+0000
رياضة
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هذا وكان النجم البرتغالي قد وصف هذا الفرع الذي حمل الرقم 5 من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان "CR7"، أنه ليس مجرد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبّها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها.يحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجعٍ صحي ومركزٍ للأعمال، إضافةً إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية؛ كما يوفّر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يُمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
فندق رونالدو في المغرب مرشح لجائزة "الأفضل في أفريقيا"
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رُشح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة أفريقيا.
هذا وكان النجم البرتغالي قد وصف هذا الفرع الذي حمل الرقم 5 من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان "CR7"، أنه ليس مجرد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبّها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن ترشيح هذا الفندق من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة لجائزة هذا العام لم يكن بالمفاجئ، نظرا لفخامته.
يحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجعٍ صحي ومركزٍ للأعمال، إضافةً إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية؛ كما يوفّر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يُمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.
وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.