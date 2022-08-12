https://arabic.sputniknews.com/20220812/قطر-قلقة-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-فلسطين-1066344057.html

قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين

قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين

أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T14:33+0000

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قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وصرح الوزير القطري بأن "القضية الفلسطينية محورية بالنسبة لنا"، بحسب موقع "سما نيوز" الفلسطيني.وقال وزير الخارجية: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67".وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها: "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير، قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/عشرات-الآلاف-من-الفلسطينيين-يشيعون-قائدا-في-كتائب-شهداء-الأقصى-قضى-في-عملية-إسرائيلية-في-نابلس-1066222786.html

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