عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/قطر-قلقة-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-فلسطين-1066344057.html
قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين
قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين
أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T14:33+0000
2022-08-12T14:33+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5436fb3ee246e4c4338536ce07c74bae.jpg
وصرح الوزير القطري بأن "القضية الفلسطينية محورية بالنسبة لنا"، بحسب موقع "سما نيوز" الفلسطيني.وقال وزير الخارجية: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67".وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها: "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير، قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/عشرات-الآلاف-من-الفلسطينيين-يشيعون-قائدا-في-كتائب-شهداء-الأقصى-قضى-في-عملية-إسرائيلية-في-نابلس-1066222786.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077412_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28202eeba7f080a0f387b659f51ee017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم

قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين

14:33 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في فلسطين.
وصرح الوزير القطري بأن "القضية الفلسطينية محورية بالنسبة لنا"، بحسب موقع "سما نيوز" الفلسطيني.
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يشيعون قائدا في" كتائب شهداء الأقصى" قضى في عملية إسرائيلية في نابلس
9 أغسطس, 15:50 GMT
وقال وزير الخارجية: "يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67".
وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".
وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها: "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير، قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала