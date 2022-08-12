https://arabic.sputniknews.com/20220812/كييف-تغير-وضع-اللغة-الإنجليزية-وتوسع-حقوقها-في-أوكرانيا-1066334720.html
كييف تغير وضع اللغة الإنجليزية وتوسع استخدامها في أوكرانيا
كييف تغير وضع اللغة الإنجليزية وتوسع استخدامها في أوكرانيا
أعلن النائب الأول لوزير الثقافة وسياسة المعلومات روستيسلاف كاراندييف، أن وزارة الثقافة الأوكرانية تعمل على تطوير مشروع قانون بشأن تغيير وضع اللغة الإنجليزية في... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:31+0000
2022-08-12T11:31+0000
2022-08-12T11:33+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت صحيفة "أو إن إن" عنه: "بدأت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء ذات الصلة، العمل على إعداد مشروع قانون لضمان عمل اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي. ومن المتوقع تسوية العلاقات المتعلقة باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي في بعض المجالات العامة للحياة العامة".ووفقا له، بدون وضع خاص للغة الإنجليزية، تظل أوكرانيا منفصلة عن الاتحاد الأوروبي وبقية العالم من خلال "حاجز اللغة". بينما في 1 فبراير/ شباط الماضي، وجه رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ملاحظة إلى العديد من النواب الذين تحدثوا من منصة البرلمان باللغة الإنجليزية وطلب منهم استخدام لغة الدولة فقط في مثل هذه الحالات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف تغير وضع اللغة الإنجليزية وتوسع استخدامها في أوكرانيا
11:31 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أعلن النائب الأول لوزير الثقافة وسياسة المعلومات روستيسلاف كاراندييف، أن وزارة الثقافة الأوكرانية تعمل على تطوير مشروع قانون بشأن تغيير وضع اللغة الإنجليزية في البلاد، وتوسيع استخدامها رسميا في مجالات معينة من الحياة العامة.
ونقلت صحيفة "أو إن إن" عنه: "بدأت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء ذات الصلة، العمل على إعداد مشروع قانون لضمان عمل اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي. ومن المتوقع تسوية العلاقات المتعلقة باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي في بعض المجالات العامة للحياة العامة".
ووفقا له، بدون وضع خاص للغة الإنجليزية، تظل أوكرانيا منفصلة عن الاتحاد الأوروبي وبقية العالم من خلال "حاجز اللغة".
وأضاف المسؤول "سيتم إجراء تغييرات على قانون التعليم وقانون الخدمة المدنية. أي في المستقبل، يجب على كل موظف مدني أو مسؤول عن تطبيق القانون التحدث باللغة الإنجليزية".
بينما في 1 فبراير/ شباط الماضي، وجه رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ملاحظة إلى العديد من النواب الذين تحدثوا من منصة البرلمان باللغة الإنجليزية وطلب منهم استخدام لغة الدولة فقط في مثل هذه الحالات.