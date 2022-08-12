عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/كييف-تغير-وضع-اللغة-الإنجليزية-وتوسع-حقوقها-في-أوكرانيا-1066334720.html
كييف تغير وضع اللغة الإنجليزية وتوسع استخدامها في أوكرانيا
كييف تغير وضع اللغة الإنجليزية وتوسع استخدامها في أوكرانيا
أعلن النائب الأول لوزير الثقافة وسياسة المعلومات روستيسلاف كاراندييف، أن وزارة الثقافة الأوكرانية تعمل على تطوير مشروع قانون بشأن تغيير وضع اللغة الإنجليزية في... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:31+0000
2022-08-12T11:33+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/43/1044024334_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_eab6f3799a314bcf9e430a2e933256e5.jpg
ونقلت صحيفة "أو إن إن" عنه: "بدأت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء ذات الصلة، العمل على إعداد مشروع قانون لضمان عمل اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي. ومن المتوقع تسوية العلاقات المتعلقة باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي في بعض المجالات العامة للحياة العامة".ووفقا له، بدون وضع خاص للغة الإنجليزية، تظل أوكرانيا منفصلة عن الاتحاد الأوروبي وبقية العالم من خلال "حاجز اللغة". بينما في 1 فبراير/ شباط الماضي، وجه رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ملاحظة إلى العديد من النواب الذين تحدثوا من منصة البرلمان باللغة الإنجليزية وطلب منهم استخدام لغة الدولة فقط في مثل هذه الحالات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/43/1044024334_90:0:1959:1402_1920x0_80_0_0_6881450f313ac05876595b57de794edd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

كييف تغير وضع اللغة الإنجليزية وتوسع استخدامها في أوكرانيا

11:31 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 12.08.2022)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
تابعنا عبرTelegram
أعلن النائب الأول لوزير الثقافة وسياسة المعلومات روستيسلاف كاراندييف، أن وزارة الثقافة الأوكرانية تعمل على تطوير مشروع قانون بشأن تغيير وضع اللغة الإنجليزية في البلاد، وتوسيع استخدامها رسميا في مجالات معينة من الحياة العامة.
ونقلت صحيفة "أو إن إن" عنه: "بدأت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء ذات الصلة، العمل على إعداد مشروع قانون لضمان عمل اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي. ومن المتوقع تسوية العلاقات المتعلقة باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل الدولي في بعض المجالات العامة للحياة العامة".
ووفقا له، بدون وضع خاص للغة الإنجليزية، تظل أوكرانيا منفصلة عن الاتحاد الأوروبي وبقية العالم من خلال "حاجز اللغة".
وأضاف المسؤول "سيتم إجراء تغييرات على قانون التعليم وقانون الخدمة المدنية. أي في المستقبل، يجب على كل موظف مدني أو مسؤول عن تطبيق القانون التحدث باللغة الإنجليزية".
بينما في 1 فبراير/ شباط الماضي، وجه رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ملاحظة إلى العديد من النواب الذين تحدثوا من منصة البرلمان باللغة الإنجليزية وطلب منهم استخدام لغة الدولة فقط في مثل هذه الحالات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала