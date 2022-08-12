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https://arabic.sputniknews.com/20220812/لأول-مرة-رشاش-كلاشينكوف-الجديد-يطلق-النار-خلال-الرالي-العسكري-1066322901.html
لأول مرة... رشاش كلاشينكوف الجديد يطلق النار خلال "الرالي العسكري"
لأول مرة... رشاش كلاشينكوف الجديد يطلق النار خلال "الرالي العسكري"
أعلن منظمو "الرالي العسكري" أن المشاركين في "الرالي 2022" يستخدمون سلاحا جديدا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:15+0000
2022-08-12T07:15+0000
رياضة
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يندرج سباق "الرالي العسكري" في إطار الألعاب العسكرية الدولية. وتضمنت الألعاب العسكرية الدولية سباق "الرالي العسكري" لأول مرة في عام 2017.ويتميز "الرالي 2022" باستخدام المشاركين فيه لرشاش جديد من طراز "كلاشينكوف" هو "أ كا-12".وجرّب المشاركون الذين يمثلون 4 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأوزبكستان ومنغوليا، رشاش كلاشنيكوف الجديد قبل بدء السباق في ميدان التدريب "كارا خاك" في إقليم تيفا الروسي حيث قام كل مشارك بإطلاق النار برشاش كلاشنيكوف الجديد من السيارة المدرعة "تيغر" (النمر) على أهداف مخصصة لإعداد السلاح للقتال.
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رياضة

لأول مرة... رشاش كلاشينكوف الجديد يطلق النار خلال "الرالي العسكري"

07:15 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Aleksey Pan'shinبندقية "أ كي - 12"
بندقية أ كي - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Aleksey Pan'shin
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أعلن منظمو "الرالي العسكري" أن المشاركين في "الرالي 2022" يستخدمون سلاحا جديدا.
يندرج سباق "الرالي العسكري" في إطار الألعاب العسكرية الدولية. وتضمنت الألعاب العسكرية الدولية سباق "الرالي العسكري" لأول مرة في عام 2017.
ويتميز "الرالي 2022" باستخدام المشاركين فيه لرشاش جديد من طراز "كلاشينكوف" هو "أ كا-12".
وجرّب المشاركون الذين يمثلون 4 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأوزبكستان ومنغوليا، رشاش كلاشنيكوف الجديد قبل بدء السباق في ميدان التدريب "كارا خاك" في إقليم تيفا الروسي حيث قام كل مشارك بإطلاق النار برشاش كلاشنيكوف الجديد من السيارة المدرعة "تيغر" (النمر) على أهداف مخصصة لإعداد السلاح للقتال.
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