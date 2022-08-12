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https://arabic.sputniknews.com/20220812/لاعبة-كرة-السلة-الأمريكية-المعتقلة-في-روسيا-تتقدم-بإستئناف-ضد-حكم-المحكمة-1066336403.html
لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا تتقدم بإستئناف ضد حكم المحكمة
لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا تتقدم بإستئناف ضد حكم المحكمة
أعلن محامي لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، المحكوم عليها بالسجن 9 سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، أنها ستقدم استئنافا ضد حكم المحكمة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:13+0000
2022-08-12T12:13+0000
رياضة
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وقال ألكسندر بويكوف محامي اللاعبة، أن موكلته ستقدم استئنافا ضد حكم محكمة خيمكي بمنطقة موسكو يوم الجمعة.وتم اعتقال غرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، في مطار شيريميتيفو. وكشف فحص حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". وتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وجرى القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.وتعتبر غرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة "WNBA 2014" مع "Phoenix"، وكانت تلعب لفريق "Yekaterinburg UMMC" منذ عام 2015.
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رياضة

لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا تتقدم بإستئناف ضد حكم المحكمة

12:13 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورلاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر
لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلن محامي لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، المحكوم عليها بالسجن 9 سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، أنها ستقدم استئنافا ضد حكم المحكمة.
وقال ألكسندر بويكوف محامي اللاعبة، أن موكلته ستقدم استئنافا ضد حكم محكمة خيمكي بمنطقة موسكو يوم الجمعة.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة خيمكي بمنطقة موسكو على بريتني جرينير بالسجن 9 سنوات مع غرامة قدرها مليون روبل. ووجدتها المحكمة مذنبة بتهمة التهريب وحيازة زيت الحشيش.
وتم اعتقال غرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، في مطار شيريميتيفو. وكشف فحص حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". وتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وجرى القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.
وتعتبر غرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة "WNBA 2014" مع "Phoenix"، وكانت تلعب لفريق "Yekaterinburg UMMC" منذ عام 2015.
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