https://arabic.sputniknews.com/20220812/متحدث-الخارجية-الصين-لا-يمكنها-تجاهل-نشر-منظومات-ثاد-الأمريكية-في-كوريا-الجنوبية-1066328803.html

متحدث الخارجية: الصين لا يمكنها تجاهل نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية

متحدث الخارجية: الصين لا يمكنها تجاهل نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبين، أن بلاده احترمت على الدوام سيادة كوريا الجنوبية؛ لكنها لا تستطيع تجاهل نشر الولايات المتحدة منظومات... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T10:02+0000

2022-08-12T10:02+0000

2022-08-12T10:02+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8c2d5d5d7d6f8f93958961e2bf76961.jpg

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث، في إحاطة إعلامية، "الصين احترمت دائما سيادة كوريا الجنوبية، وتفهمت مخاوفها الأمنية. لكن نشر الولايات المتحدة منظومات "ثاد" في كوريا الجنوبية، يقوض الأمن الاستراتيجي للصين؛ ولا يمكن لبكين تجاهل ذلك".وأشار المتحدث إلى أن وزيري خارجية البلدين، تبادلا وجهات النظر، خلال اجتماعهما مؤخرا في الصين؛ وأكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين، وبذل جهود لتسوية مشكلة منظومات "ثاد".وكانت الصين فرضت، عام 2016، عقوبات على كوريا الجنوبية، رداً على قرارها نشر منظومات "ثاد".وشملت العقوبات قواعد جمركية صارمة على الشركات الكورية الجنوبية، وحظر العديد من البرامج الكورية الجنوبية في الصين، وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/وزير-الخارجية-الصيني-الوضع-في-مضيق-تايوان-لا-يزال-متوترا-ونحن-يقظون-لأن-أمريكا-قد-تستغل-الموقف-1066321902.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية