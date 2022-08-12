https://arabic.sputniknews.com/20220812/متحدث-الخارجية-الصين-لا-يمكنها-تجاهل-نشر-منظومات-ثاد-الأمريكية-في-كوريا-الجنوبية-1066328803.html
متحدث الخارجية: الصين لا يمكنها تجاهل نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية
متحدث الخارجية: الصين لا يمكنها تجاهل نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبين، أن بلاده احترمت على الدوام سيادة كوريا الجنوبية؛ لكنها لا تستطيع تجاهل نشر الولايات المتحدة منظومات... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:02+0000
2022-08-12T10:02+0000
2022-08-12T10:02+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث، في إحاطة إعلامية، "الصين احترمت دائما سيادة كوريا الجنوبية، وتفهمت مخاوفها الأمنية. لكن نشر الولايات المتحدة منظومات "ثاد" في كوريا الجنوبية، يقوض الأمن الاستراتيجي للصين؛ ولا يمكن لبكين تجاهل ذلك".وأشار المتحدث إلى أن وزيري خارجية البلدين، تبادلا وجهات النظر، خلال اجتماعهما مؤخرا في الصين؛ وأكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين، وبذل جهود لتسوية مشكلة منظومات "ثاد".وكانت الصين فرضت، عام 2016، عقوبات على كوريا الجنوبية، رداً على قرارها نشر منظومات "ثاد".وشملت العقوبات قواعد جمركية صارمة على الشركات الكورية الجنوبية، وحظر العديد من البرامج الكورية الجنوبية في الصين، وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/وزير-الخارجية-الصيني-الوضع-في-مضيق-تايوان-لا-يزال-متوترا-ونحن-يقظون-لأن-أمريكا-قد-تستغل-الموقف-1066321902.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
متحدث الخارجية: الصين لا يمكنها تجاهل نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في كوريا الجنوبية
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبين، أن بلاده احترمت على الدوام سيادة كوريا الجنوبية؛ لكنها لا تستطيع تجاهل نشر الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد"، في هذا البلد.
بكين – سبوتنيك
. وقال المتحدث، في إحاطة إعلامية، "الصين احترمت دائما سيادة كوريا الجنوبية، وتفهمت مخاوفها الأمنية. لكن نشر الولايات المتحدة منظومات "ثاد" في كوريا الجنوبية، يقوض الأمن الاستراتيجي للصين؛ ولا يمكن لبكين تجاهل ذلك".
وأشار المتحدث إلى أن وزيري خارجية البلدين، تبادلا وجهات النظر، خلال اجتماعهما مؤخرا في الصين؛ وأكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين، وبذل جهود لتسوية مشكلة منظومات "ثاد".
وكانت الصين فرضت، عام 2016، عقوبات على كوريا الجنوبية، رداً على قرارها نشر منظومات "ثاد".
وشملت العقوبات قواعد جمركية صارمة على الشركات الكورية الجنوبية، وحظر العديد من البرامج الكورية الجنوبية في الصين، وغيرها.