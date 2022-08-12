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مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة السبت لبحث "أمر عاجل"‏
مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة السبت لبحث "أمر عاجل"‏
يعقد مجلس النواب المصري، غدا السبت، اجتماعا طارئا، لبحث أمر وُصف بـ"العاجل".‏ 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T21:18+0000
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وكتب المهندس، إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة الساعة 12 ظهر غدا السبت الموافق 13 أغسطس/ آب الجاري لنظر أمل عاجل"، وفقا لموقع "مصراوي".وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة"، مبينا أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".
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مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة السبت لبحث "أمر عاجل"‏

21:18 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
مجلس النواب المصري
© AP Photo / Said Shahat
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يعقد مجلس النواب المصري، غدا السبت، اجتماعا طارئا، لبحث أمر وُصف بـ"العاجل".‏
وكتب المهندس، إيهاب منصور، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة الساعة 12 ظهر غدا السبت الموافق 13 أغسطس/ آب الجاري لنظر أمل عاجل"، وفقا لموقع "مصراوي".
وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".
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بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة"، مبينا أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".
ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".
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