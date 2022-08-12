https://arabic.sputniknews.com/20220812/محافظ-دونيتسك-انقطاع-الكهرباء-في-منجم-زاسيادكو-تسبب-في-حصار-109-عمال-تحت-الأرض-1066325104.html
محافظ دونيتسك: انقطاع الكهرباء في منجم زاسيادكو تسبب في حصار 109 عمال تحت الأرض
محافظ دونيتسك: انقطاع الكهرباء في منجم زاسيادكو تسبب في حصار 109 عمال تحت الأرض
تسبب انقطاع الكهرباء في منجم زاسيادكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حصار 109 عمال تحت الأرض. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:17+0000
2022-08-12T08:17+0000
2022-08-12T08:17+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. قال محافظ مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، اليوم الجمعة، إن الكهرباء انقطعت في منجم زاسيادكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، مما ترك 109 عمال محاصرين تحت الأرض.وقال كوليمزين في بيان نشره عبر تليغرام: "في الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت جرينتش)، تم إلغاء تنشيط منجم زاسيادكو، يوجد 109 أشخاص تحت الأرض".وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/قصف-أوكراني-يقطع-الكهرباء-عن-منجمي-فحم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1065800251.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
محافظ دونيتسك: انقطاع الكهرباء في منجم زاسيادكو تسبب في حصار 109 عمال تحت الأرض
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تسبب انقطاع الكهرباء في منجم زاسيادكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، في حصار 109 عمال تحت الأرض.
دونيتسك - سبوتنيك. قال محافظ مدينة دونيتسك
أليكسي كولمزين، اليوم الجمعة، إن الكهرباء انقطعت في منجم زاسيادكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، مما ترك 109 عمال محاصرين تحت الأرض.
وقال كوليمزين
في بيان نشره عبر تليغرام: "في الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت جرينتش)، تم إلغاء تنشيط منجم زاسيادكو، يوجد 109 أشخاص تحت الأرض".
وتسبب قصف القوات الأوكرانية، يوم أمس الخميس، في انقطاع التيار الكهربائي عن منجم زاسيادكو، مما أسفر عن محاصرة عمال المنجم تحت الأرض.
وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد قوات نظام كييف.