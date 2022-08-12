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مدرعات أمريكية تواجه صعوبات في التأقلم مع الطرق الأوكرانية... فيديو
مدرعات أمريكية تواجه صعوبات في التأقلم مع الطرق الأوكرانية... فيديو
تواجه المركبات المدرعة الأمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس إكس برو" والمقدمة لكييف، صعوبات مع الطرقات الأوكرانية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T16:33+0000
2022-08-12T16:33+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وظهرت مقاطع فيديو تتخللها المركبات الأمريكية عالقة في طرقات، وتجري محاولات سحبها من المركبة نفسها لكن دون جدوى.إذا كانت ناقلات الأفراد المدرعة ذات المحاور الأربعة "بي تي آر4" المصنوعة في خاركوف في وقت سابق، هي صاحبة الرقم القياسي للقوات المسلحة الأوكرانية للتشويش، فالآن، وعلى ما يبدو، سيتم كسر "سجلاتها" من خلال العينات المقدمة من الولايات المتحدة وإنجلترا و أستراليا.وتم تصميم "إنترناشيونال ماكس إكس برو" بحيث تخلف مركبات "همفي" العاملة على وجه السرعة مع القوات الأمريكية أثناء احتلال العراق.وتُضنف المركبة أيضا بأنها (مقاومة للألغام والكمائن)، وبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه المدرعات في عام 2007، أي بعد أربع سنوات من غزو العراق.ويصل الوزن (حسب الإصدار) إلى 14000 كغم، وتبلغ قوة المحرك - 330 حصان، وأما السرعة القصوى على الطريق السريع 105 كم / ساعة، واحتاطي الوقود يكفيها 800 كم، وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 10 أفراد.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مدرعات أمريكية تواجه صعوبات في التأقلم مع الطرق الأوكرانية... فيديو

16:33 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABIمدرعات هامفي الأمريكية داخل قاعدة العديد الجوية في قطر
مدرعات هامفي الأمريكية داخل قاعدة العديد الجوية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABI
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تواجه المركبات المدرعة الأمريكية من طراز "إنترناشيونال ماكس إكس برو" والمقدمة لكييف، صعوبات مع الطرقات الأوكرانية.
وظهرت مقاطع فيديو تتخللها المركبات الأمريكية عالقة في طرقات، وتجري محاولات سحبها من المركبة نفسها لكن دون جدوى.
إذا كانت ناقلات الأفراد المدرعة ذات المحاور الأربعة "بي تي آر4" المصنوعة في خاركوف في وقت سابق، هي صاحبة الرقم القياسي للقوات المسلحة الأوكرانية للتشويش، فالآن، وعلى ما يبدو، سيتم كسر "سجلاتها" من خلال العينات المقدمة من الولايات المتحدة وإنجلترا و أستراليا.
وتم تصميم "إنترناشيونال ماكس إكس برو" بحيث تخلف مركبات "همفي" العاملة على وجه السرعة مع القوات الأمريكية أثناء احتلال العراق.
وفي ظروف حرب الألغام المكثفة، كانت هناك حاجة إلى مركبات يمكنها تحمل انفجارات هذه الألغام والألغام الأرضية المرتجلة.
وتُضنف المركبة أيضا بأنها (مقاومة للألغام والكمائن)، وبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه المدرعات في عام 2007، أي بعد أربع سنوات من غزو العراق.

وتسمح ميزات تصميم هذه الآلات باستخدامها بشكل أساسي على الطرق المعبدة، وعند مغادرة المسارات، ونظرًا لارتفاع مركز الثقل، فالمركبة تتعرض لخطر الانقلاب.

ويصل الوزن (حسب الإصدار) إلى 14000 كغم، وتبلغ قوة المحرك - 330 حصان، وأما السرعة القصوى على الطريق السريع 105 كم / ساعة، واحتاطي الوقود يكفيها 800 كم، وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 10 أفراد.
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