https://arabic.sputniknews.com/20220812/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1066352976.html

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T22:39+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إحاطة إعلامية مساء أمس الجمعة، أنه خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.وذكر أوليغ إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.ويذكر أن منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تعد آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، في وقت تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1065923073.html

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