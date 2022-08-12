https://arabic.sputniknews.com/20220812/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1066352976.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T22:39+0000
2022-08-12T22:39+0000
2022-08-12T22:39+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_0:3:871:493_1920x0_80_0_0_0bca73a41e3ba841ecd160a5105d6866.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إحاطة إعلامية مساء أمس الجمعة، أنه خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.وذكر أوليغ إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.ويذكر أن منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تعد آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، في وقت تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1065923073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_106:0:766:495_1920x0_80_0_0_3719f59c416fdaa7654dc8bd9ac9a85f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم العربي
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
تابعنا عبر
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إحاطة إعلامية مساء أمس الجمعة، أنه خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة
الإرهابية.
وذكر أوليغ إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.
ويذكر أن منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تعد آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، في وقت تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.