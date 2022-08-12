عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1066352976.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T22:39+0000
2022-08-12T22:39+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_0:3:871:493_1920x0_80_0_0_0bca73a41e3ba841ecd160a5105d6866.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إحاطة إعلامية مساء أمس الجمعة، أنه خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.وذكر أوليغ إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.ويذكر أن منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تعد آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، في وقت تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/المصالحة-الروسي-يرصد-8-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1065923073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_106:0:766:495_1920x0_80_0_0_3719f59c416fdaa7654dc8bd9ac9a85f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم العربي

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية

22:39 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegram
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إحاطة إعلامية مساء أمس الجمعة، أنه خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
2 أغسطس, 22:53 GMT
وذكر أوليغ إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.
ويذكر أن منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تعد آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، في وقت تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала