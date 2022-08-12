https://arabic.sputniknews.com/20220812/مسؤول-محطة-زابوروجيه-النووية-تتعرض-لهجمات-بإيعاز-من-بريطانيا-وأمريكا-1066319972.html
مسؤول: محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات بإيعاز من بريطانيا وأمريكا
مسؤول: محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات بإيعاز من بريطانيا وأمريكا
كشف مسؤول في السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه أن قوات النظام الأوكراني تقوم بقصف المحطة النووية في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه تنفيذا لأوامر صادرة عن... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:16+0000
2022-08-12T05:16+0000
2022-08-12T05:16+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
أخبار أوكرانيا
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قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك": "إن أوامر مهاجمة محطة زابوروجيه النووية يصدرها رعاة نظام زيلينسكي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف إن الذين يقصفون المحطة النووية يحاولون وقف تقدّم قوات التحالف المتكوّن من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من سيطرة النظام الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
مسؤول: محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات بإيعاز من بريطانيا وأمريكا
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كشف مسؤول في السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه أن قوات النظام الأوكراني تقوم بقصف المحطة النووية في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه تنفيذا لأوامر صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
قال
فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك": "إن أوامر مهاجمة محطة زابوروجيه النووية يصدرها رعاة نظام زيلينسكي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف إن الذين يقصفون المحطة النووية يحاولون وقف تقدّم قوات التحالف المتكوّن من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من سيطرة النظام الأوكراني.