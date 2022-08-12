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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/مسؤول-محطة-زابوروجيه-النووية-تتعرض-لهجمات-بإيعاز-من-بريطانيا-وأمريكا-1066319972.html
مسؤول: محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات بإيعاز من بريطانيا وأمريكا
مسؤول: محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات بإيعاز من بريطانيا وأمريكا
كشف مسؤول في السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه أن قوات النظام الأوكراني تقوم بقصف المحطة النووية في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه تنفيذا لأوامر صادرة عن... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T05:16+0000
2022-08-12T05:16+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
أخبار أوكرانيا
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قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك": "إن أوامر مهاجمة محطة زابوروجيه النووية يصدرها رعاة نظام زيلينسكي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف إن الذين يقصفون المحطة النووية يحاولون وقف تقدّم قوات التحالف المتكوّن من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من سيطرة النظام الأوكراني.
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العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤول: محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات بإيعاز من بريطانيا وأمريكا

05:16 GMT 12.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف مسؤول في السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه أن قوات النظام الأوكراني تقوم بقصف المحطة النووية في مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه تنفيذا لأوامر صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك": "إن أوامر مهاجمة محطة زابوروجيه النووية يصدرها رعاة نظام زيلينسكي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف إن الذين يقصفون المحطة النووية يحاولون وقف تقدّم قوات التحالف المتكوّن من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وروسيا التي تواصل جهود تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى من سيطرة النظام الأوكراني.
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