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مشاهد لعمليات إنزال جوي لقوات "النمور" السورية...فيديو
مشاهد لعمليات إنزال جوي لقوات "النمور" السورية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لعمليات إنزال لقوات "النمور" السورية، بإشراف مدربين روس. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:48+0000
2022-08-12T13:59+0000
رصد عسكري
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وظهر في المقطع عدد من المظليين وهم يستعدون للصعود على متن خمس مروحيات مجهزين بعتادهم، تحت إشراف اختصاصيين روس.بعد تحليق المروحيات بهم قاموا بالقفز بأعداد كبيرة. في وقت سابق، نفذت وحدات من الجيش السوري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالاشتراك مع القوات الروسية.وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنه "بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبحضور العماد عبد الكريم إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة والعماد أول ألكسندر تشايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية وعدد من كبار ضباط الجيشين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سورية مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف أنواع القوات البرية والجوية والبحرية وصنوف القوات والقوات الاختصاصية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية".
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رصد عسكري

مشاهد لعمليات إنزال جوي لقوات "النمور" السورية...فيديو

13:48 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourاحتفالات الجيش السوري بالذكرى الـ76 لتأسيسه، 2 أغسطس 2021
احتفالات الجيش السوري بالذكرى الـ76 لتأسيسه، 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لعمليات إنزال لقوات "النمور" السورية، بإشراف مدربين روس.
وظهر في المقطع عدد من المظليين وهم يستعدون للصعود على متن خمس مروحيات مجهزين بعتادهم، تحت إشراف اختصاصيين روس.
بعد تحليق المروحيات بهم قاموا بالقفز بأعداد كبيرة.
في وقت سابق، نفذت وحدات من الجيش السوري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالاشتراك مع القوات الروسية.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنه "بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبحضور العماد عبد الكريم إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة والعماد أول ألكسندر تشايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية وعدد من كبار ضباط الجيشين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سورية مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف أنواع القوات البرية والجوية والبحرية وصنوف القوات والقوات الاختصاصية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية".
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