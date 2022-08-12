https://arabic.sputniknews.com/20220812/مشاهد-لعمليات-إنزال-جوي-لقوات-النمور-السوريةفيديو-1066341586.html
مشاهد لعمليات إنزال جوي لقوات "النمور" السورية...فيديو
مشاهد لعمليات إنزال جوي لقوات "النمور" السورية...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لعمليات إنزال لقوات "النمور" السورية، بإشراف مدربين روس. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:48+0000
2022-08-12T13:48+0000
2022-08-12T13:59+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049733702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99d135a7f3edfb8f25d1bfda47d3f974.jpg
وظهر في المقطع عدد من المظليين وهم يستعدون للصعود على متن خمس مروحيات مجهزين بعتادهم، تحت إشراف اختصاصيين روس.بعد تحليق المروحيات بهم قاموا بالقفز بأعداد كبيرة. في وقت سابق، نفذت وحدات من الجيش السوري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالاشتراك مع القوات الروسية.وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنه "بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبحضور العماد عبد الكريم إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة والعماد أول ألكسندر تشايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية وعدد من كبار ضباط الجيشين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سورية مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف أنواع القوات البرية والجوية والبحرية وصنوف القوات والقوات الاختصاصية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049733702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d518bf5c384d049e16ce35924c901307.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لعمليات إنزال جوي لقوات "النمور" السورية...فيديو
13:48 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لعمليات إنزال لقوات "النمور" السورية، بإشراف مدربين روس.
وظهر في المقطع عدد من المظليين وهم يستعدون للصعود على متن خمس مروحيات مجهزين بعتادهم، تحت إشراف اختصاصيين روس.
بعد تحليق المروحيات بهم قاموا بالقفز بأعداد كبيرة.
في وقت سابق، نفذت وحدات من الجيش السوري مناورات عسكرية
بالذخيرة الحية بالاشتراك مع القوات الروسية.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا
" أنه "بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبحضور العماد عبد الكريم إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة والعماد أول ألكسندر تشايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية وعدد من كبار ضباط الجيشين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سورية مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية شاركت فيه مختلف أنواع القوات البرية والجوية والبحرية وصنوف القوات والقوات الاختصاصية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية".