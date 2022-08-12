https://arabic.sputniknews.com/20220812/مصر-الحكومة-ترغب-في-تبكير-مواعيد-المباريات-لترشيد-استهلاك-الكهرباء-1066343583.html
مصر... الحكومة ترغب في تبكير مواعيد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء
مصر... الحكومة ترغب في تبكير مواعيد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن الحكومة ترغب في تبكير مواعيد مباريات كرة القدم من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية: "لم نطالب بإقامة مباريات كرة القدم في الثالثة أو الرابعة عصرا، طالبنا فقط بالتبكير قدر الإمكان".وقال: "ليس هدفنا إجهاد اللاعبين ونعرف أننا في فصل الصيف وهذا قاسي عليهم، لكن وزارة الرياضة سوف تنسق مع رابطة الأندية لموعد مناسب لإقامة مباريات كرة القدم".كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن عن سلسة من الإجراءات ستطبقها الحكومة بداية من الأسبوع المقبل لتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، واستغلال هذه الكميات في التصدير لتوفير النقد الأجنبي، وقال مدبولي:.تشمل أيضا خطة الحكومة الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.كما ستُغلق الملاعب الرياضية والصالات المغطاة في ساعات محددة من الليل، بينما تغلق المراكز التجارية في الساعة 11 مساء، وفقا للتوقيت الصيفي، أما أجهزة التكييف التي تستخدم بكثرة في فصل الصيف فستعمل في المراكز التجارية والمباني الكبرى على درجة حرارة 25 فما فوق.ويأتي هذا بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 33 مليار دولار، في يونيو/ حزيران الماضي.وتسعى مصر لأخذ حصة من تصدير الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
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العالم العربي, رياضة, أخبار مصر الآن
مصر... الحكومة ترغب في تبكير مواعيد المباريات لترشيد استهلاك الكهرباء
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن الحكومة ترغب في تبكير مواعيد مباريات كرة القدم من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية: "لم نطالب بإقامة مباريات كرة القدم في الثالثة أو الرابعة عصرا، طالبنا فقط بالتبكير قدر الإمكان".
وتابع: "عندما تقام المباراة في التاسعة مساء، تتم إنارة الملعب في السابعة وحتى الـ11 مساء، هذه فترة أربع ساعات تتم فيها إنارة الملعب، لكن لو قدمنا المباراة ساعة أو اثنتين فسيجعلنا هذا نغلق الإنارة في التاسعة ونوفر الكهرباء".
وقال: "ليس هدفنا إجهاد اللاعبين ونعرف أننا في فصل الصيف وهذا قاسي عليهم، لكن وزارة الرياضة سوف تنسق مع رابطة الأندية لموعد مناسب لإقامة مباريات كرة القدم".
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن عن سلسة من الإجراءات ستطبقها الحكومة بداية من الأسبوع المقبل لتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، واستغلال هذه الكميات في التصدير لتوفير النقد الأجنبي، وقال مدبولي:.
إن بعض الإجراءات بدأ تنفيذها بالفعل منها إيقاف إنارة ميدان التحرير بالقاهرة وتليه ميادين أخرى بينما سيتم تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية.
تشمل أيضا خطة الحكومة الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.
كما ستُغلق الملاعب الرياضية والصالات المغطاة في ساعات محددة من الليل، بينما تغلق المراكز التجارية في الساعة 11 مساء، وفقا للتوقيت الصيفي، أما أجهزة التكييف التي تستخدم بكثرة في فصل الصيف فستعمل في المراكز التجارية والمباني الكبرى على درجة حرارة 25 فما فوق.
ويأتي هذا بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 33 مليار دولار، في يونيو/ حزيران الماضي.
وتسعى مصر لأخذ حصة من تصدير الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.