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مصر... تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصر... تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين وليد جمال الدين، رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:00+0000
2022-08-12T13:00+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وحسب بيان الحكومة المصرية، فإن القرار يسري اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس/ آب 2022 ولمدة عام.وكان وليد جمال الدين قد شغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج منذ مايو 2022.يعد وليد جمال الدين خبيرا استثماريا تنفيذيا متمرسا يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عاما في إدارة الاستثمار، فضلا عن أن لديه سجلا حافلا في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقاري.وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020-2025 والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-تكشف-أبرز-مشروعات-وإنجازات-عام-2021-1056437218.html
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مصر... تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

13:00 GMT 12.08.2022
© Photoنائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لشئون الاستثمار والترويج وليد جمال الدين
نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لشئون الاستثمار والترويج وليد جمال الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين وليد جمال الدين، رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحسب بيان الحكومة المصرية، فإن القرار يسري اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس/ آب 2022 ولمدة عام.
وكان وليد جمال الدين قد شغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020 ثم نائباً لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج منذ مايو 2022.
يعد وليد جمال الدين خبيرا استثماريا تنفيذيا متمرسا يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عاما في إدارة الاستثمار، فضلا عن أن لديه سجلا حافلا في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقاري.
جنوح بسيط لسفينة في مجرى قناة السويس، السفينة بعد عبورها قناة السويس، الإسماعيلية، مصر 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكشف أبرز مشروعات وإنجازات عام 2021
17 يناير, 13:50 GMT
وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2020-2025 والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات.
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