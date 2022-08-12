https://arabic.sputniknews.com/20220812/مفتش-دولي-سابق-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-مخاطر-القصف-الأوكراني-لمحطة-زابوروجيه-1066338214.html
مفتش دولي سابق يتحدث لـ "سبوتنيك" عن مخاطر القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه
مفتش دولي سابق يتحدث لـ "سبوتنيك" عن مخاطر القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه
حمل المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الدول الراعية لكييف المسؤولية عن أي كارثة نووية قد تحدث في محطة زابوروجيه، جراء الهجمات... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T12:58+0000
2022-08-12T12:58+0000
2022-08-12T12:58+0000
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مفتش دولي سابق يتحدث لـ "سبوتنيك" عن مخاطر القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيا
مفتش دولي سابق يتحدث لـ "سبوتنيك" عن مخاطر القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيا
من جهته أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عدم وجود تهديد حالي للسلامة النووية في المحطة، مضيفا أن "الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة".يقول كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الدكتور يسري أبو شادي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ولفت أبو شادي إلى أنوأشار أبوشادي إلى أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
مفتش دولي سابق يتحدث لـ "سبوتنيك" عن مخاطر القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه
تابعنا عبر
حمل المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الدول الراعية لكييف المسؤولية عن أي كارثة نووية قد تحدث في محطة زابوروجيه، جراء الهجمات الأوكرانية.
من جهته أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عدم وجود تهديد حالي للسلامة النووية في المحطة، مضيفا أن "الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة".
يقول كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الدكتور يسري أبو شادي، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"هناك قلق من الأوضاع في محطة زابوروجيه، خصوصا وأن هذه المُنشآت نوويه وتحتوي على نشاط إشعاعي عال، كما وأن هذه المفاعلات في حالة نشاط ويجب أن يتم إيقاف العمل فيها في أسرع وقت، لإنه في حال إصابة أي مفاعل ستكون التداعيات أقل خطوره في حال إيقافها".
"اللعبة السياسية، للأسف تجعل البعض يتاجر بحياة الناس وبالمخاطر الجسيمة، دون النظر إلى التداعيات السلبية لذلك، وما يثير الاستغراب والاستهجان أن أوكرانيا تدعي أن روسيا هي التي قصفت هذه المحطة، وكيف يمكن للروس أن يقصفوا أنفسهم؟ وهذا كلام غير منطقي وواقعي، وأوكرانيا تبحث عن مكسب سياسي فقط لا أكثر".
"لا يستبعد جراء استمرار قصف المحطة احتمال أن تحصل حوادث خطيرة تؤدي لانتشار كبير للمواد المشعة في المنطقة المحيطة وقد تشمل أوروبا كلها، ولكنها ستكون أقل خطوره مما حدث أثناء كارثة تشيرنوبل".
التفاصيل في الملف الصوتي...