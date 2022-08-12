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مقتل 11 وإصابة 20 آخرين خلال محاولة اختراق سجن في المكسيك
مقتل 11 وإصابة 20 آخرين خلال محاولة اختراق سجن في المكسيك
أدت أعمال شغب اندلعت في سجن وامتدت إلى شوارع مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 20 بجروح. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T21:30+0000
2022-08-12T21:30+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقال ريكاردو ميخيا بيرديغا وكيل الأمن العام اليوم الجمعة، خلال إفادة صحفية: "اندلع قتال داخل مركز الاعتقال خلف 20 نزيلا مصابا".وأضاف: "أربعة منهم أصيبوا بأعيرة نارية، وتعرض الباقون للضرب والارتجاج. وتوفي نزيلان متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية".وبحسب ميخيا، استعيدت السيطرة على السجن، لكن عصابة "مشيكليس" التي شاركت في الاشتباك داخل السجن، بدأت في أعمال شغب ومهاجمة المدنيين في مدينة سيوداد خواريز.وأضاف المسؤول: "نتيجة لذلك قتل تسعة أشخاص إضافة إلى حالتي وفاة داخل السجن، ومن بين القتلى أربعة من موظفي ميغا راديو ومضيف وثلاثة فنيين".مساء الجمعة، اعتقلت الشرطة والجنود ستة من أفراد عصابة "مشيكليس" المتورطين في الهجمات في المدينة. وبحسب وزارة الأمن، استعيد النظام في المدينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-غواتيمالا-قرب-الحدود-المكسيكية-1065776360.html
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العالم

مقتل 11 وإصابة 20 آخرين خلال محاولة اختراق سجن في المكسيك

21:30 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
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أدت أعمال شغب اندلعت في سجن وامتدت إلى شوارع مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 20 بجروح.
موسكو- سبوتنيك. وقال ريكاردو ميخيا بيرديغا وكيل الأمن العام اليوم الجمعة، خلال إفادة صحفية: "اندلع قتال داخل مركز الاعتقال خلف 20 نزيلا مصابا".
وأضاف: "أربعة منهم أصيبوا بأعيرة نارية، وتعرض الباقون للضرب والارتجاج. وتوفي نزيلان متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية".
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وبحسب ميخيا، استعيدت السيطرة على السجن، لكن عصابة "مشيكليس" التي شاركت في الاشتباك داخل السجن، بدأت في أعمال شغب ومهاجمة المدنيين في مدينة سيوداد خواريز.
وأضاف المسؤول: "نتيجة لذلك قتل تسعة أشخاص إضافة إلى حالتي وفاة داخل السجن، ومن بين القتلى أربعة من موظفي ميغا راديو ومضيف وثلاثة فنيين".
مساء الجمعة، اعتقلت الشرطة والجنود ستة من أفراد عصابة "مشيكليس" المتورطين في الهجمات في المدينة. وبحسب وزارة الأمن، استعيد النظام في المدينة.
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