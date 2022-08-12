https://arabic.sputniknews.com/20220812/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يعثر-على-وثائق-سرية-للغاية-خلال-تفتيش-مقر-ترامب-في-فلوريدا-1066349207.html
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق "سرية للغاية" خلال تفتيش مقر ترامب في فلوريدا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق "سرية للغاية" خلال تفتيش مقر ترامب في فلوريدا
عثر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي على 11 مجموعة من الوثائق السرية خلال عملية تفتيش لممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T18:09+0000
2022-08-12T18:09+0000
2022-08-12T18:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية"، ولكن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة، حسب المنشور، غير مدرجة في قائمة الجرد.ونفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الجمعة، صحة تقارير تفيد بحوزته وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وجاء رد الرئيس الأمريكي السابق ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي استشهد بـ "أشخاص على دراية بالتحقيق" لم يذكر اسمهم للإبلاغ عن قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، للبحث عن وثائق نووية كان من الممكن أن يأخذها من البيت الأبيض قبل مغادرته له.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/ترامب-احتفاظي-بوثائق-نووية-سرية-في-منزلي-خدعة-1066348680.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق "سرية للغاية" خلال تفتيش مقر ترامب في فلوريدا
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عثر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي على 11 مجموعة من الوثائق السرية خلال عملية تفتيش لممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية"، ولكن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة، حسب المنشور، غير مدرجة في قائمة الجرد.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج نحو عشرين صندوقًا تحتوي على أشياء ومواد وصور ومذكرات مكتوبة بخط اليد مختلفة. من بين أمور أخرى، في قائمة الجرد المكونة من ثلاث صفحات للأشياء المضبوطة، هناك معلومات حول "رئيس فرنسا".
ونفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الجمعة، صحة تقارير تفيد بحوزته وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وجاء رد الرئيس الأمريكي
السابق ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي استشهد بـ "أشخاص على دراية بالتحقيق" لم يذكر اسمهم للإبلاغ عن قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، للبحث عن وثائق نووية كان من الممكن أن يأخذها من البيت الأبيض قبل مغادرته له.