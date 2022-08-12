https://arabic.sputniknews.com/20220812/ملحق-اللائحة-الإماراتية-لتنظيم-الإقامة-الذهبية-يقر-جواز-توريث-مزاياها-1066327011.html
ملحق اللائحة الإماراتية لتنظيم "الإقامة الذهبية" يقر جواز توريث مزاياها
ملحق اللائحة الإماراتية لتنظيم "الإقامة الذهبية" يقر جواز توريث مزاياها
أقر الملحق الخاص باللائحة التنفيذية الخاصة بدخول وإقامة الأجانب، جواز توريث المزايا الخاصة بـ"الإقامة الذهبية". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:34+0000
2022-08-12T09:34+0000
2022-08-12T09:41+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لما نشره موقع "الإمارات اليوم"، نص الملحق على أنه "في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طوال مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة".كما أوضح جواز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية، لافتا إلى أنها تشمل الزوج والأبناء - بغض النظر عن العمر – والأبوين.وحول شروط الاحتفاظ بتصريح الإقامة الذهبية، حددت المادة (4) من الملحق شرطين، هما: "القدرة على إعالة نفسه وأسرته دون دعم حكومي، والاحتفاظ بضمان صحي ساري المفعول له ولأفراد أسرته طوال فترة سريان الإقامة أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصّة".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الإمارات-تعلن-عن-مزايا-جديدة-غير-مسبوقة-في-تأشيرات-دخول-الأجانب-والإقامة-الذهبية-1061349712.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ملحق اللائحة الإماراتية لتنظيم "الإقامة الذهبية" يقر جواز توريث مزاياها
09:34 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أقر الملحق الخاص باللائحة التنفيذية الخاصة بدخول وإقامة الأجانب، جواز توريث المزايا الخاصة بـ"الإقامة الذهبية".
ووفقا لما نشره
موقع "الإمارات اليوم"، نص الملحق على أنه "في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طوال مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة".
كما أوضح
جواز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية، لافتا إلى أنها تشمل الزوج والأبناء - بغض النظر عن العمر – والأبوين.
وأشار إلى أن هذه التصاريح تمتدة لـ 10 سنوات قابلة للتجديد، كما أنه أجاز كذلك للحاصل على الإقامة الذهبية استقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً لملاءته المالية، إلى منحه تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر متعدّدة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وحول شروط الاحتفاظ بتصريح الإقامة الذهبية، حددت المادة (4) من الملحق شرطين، هما: "القدرة على إعالة نفسه وأسرته دون دعم حكومي، والاحتفاظ بضمان صحي ساري المفعول له ولأفراد أسرته
طوال فترة سريان الإقامة أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصّة".