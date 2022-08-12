https://arabic.sputniknews.com/20220812/ميدفيديف-يستشف-مستقبل-زيلينسكي-يحال-إلى-المحكمة-أو-يعود-إلى-المسرح-الكوميدي-1066327275.html
ميدفيديف يستشف مستقبل زيلينسكي: يحال إلى المحكمة أو يعود إلى المسرح الكوميدي
ميدفيديف يستشف مستقبل زيلينسكي: يحال إلى المحكمة أو يعود إلى المسرح الكوميدي
أي مستقبل ينتظره الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي؟ 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:21+0000
2022-08-12T09:21+0000
2022-08-12T09:22+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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طُرح هذا السؤال على دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقال إن زيلينسكي تنتظره "الإحالة إلى المحكمة أو العودة إلى عمله السابق كممثل كوميدي لتأدية أدوار هامشية".ووجهت الصحفية نادانا فريدريخسون هذا السؤال إلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أثناء قيامه بزيارة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية منذ عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف يستشف مستقبل زيلينسكي: يحال إلى المحكمة أو يعود إلى المسرح الكوميدي
09:21 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أي مستقبل ينتظره الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي؟
طُرح هذا السؤال على دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فقال إن زيلينسكي تنتظره "الإحالة إلى المحكمة أو العودة إلى عمله السابق كممثل كوميدي لتأدية أدوار هامشية".
ووجهت
الصحفية نادانا فريدريخسون هذا السؤال إلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أثناء قيامه بزيارة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية منذ عام 2014.