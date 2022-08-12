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https://arabic.sputniknews.com/20220812/نفوق-أعداد-كبيرة-من-الأسماك-في-ألمانيا-وبولندا-ماذا-وجدوا-في-مياه-النهر-1066336629.html
نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ألمانيا وبولندا.. ماذا وجدوا في مياه النهر؟
نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ألمانيا وبولندا.. ماذا وجدوا في مياه النهر؟
شوهدت أعداد كبيرة من الأسماك النافقة، في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، في واقعة غامضة أثارت جدلا واسعا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، إن تحليلاً لمياه النهر "أظهر أدلة على وجود مواد كيمائية اصطناعية يُحتمل جداً أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات".ولم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا، وفقا للوزارة.وذكرت الإذاعة المحلية (آر.بي.بي)، أن المختبر الحكومي وجد مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه.لكن لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر، وفق بيان الوزارة.وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسواف داكا، لمحطة "بولسات نيوز"، إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد.وأضاف: "إنها مجرد تقارير صحفية حتى هذه اللحظة. لسنا متأكدين من وجود الزئبق في نهر أودر".ونصحت السلطات الألمانية المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.
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العالم, أخبار ألمانيا, بولندا

نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في ألمانيا وبولندا.. ماذا وجدوا في مياه النهر؟

12:14 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDنفوق أسماك
نفوق أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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شوهدت أعداد كبيرة من الأسماك النافقة، في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، في واقعة غامضة أثارت جدلا واسعا.
وقالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، إن تحليلاً لمياه النهر "أظهر أدلة على وجود مواد كيمائية اصطناعية يُحتمل جداً أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات".
ولم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا، وفقا للوزارة.
وذكرت الإذاعة المحلية (آر.بي.بي)، أن المختبر الحكومي وجد مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه.
لكن لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر، وفق بيان الوزارة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسواف داكا، لمحطة "بولسات نيوز"، إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد.
وأضاف: "إنها مجرد تقارير صحفية حتى هذه اللحظة. لسنا متأكدين من وجود الزئبق في نهر أودر".
ونصحت السلطات الألمانية المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.
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