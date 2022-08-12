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https://arabic.sputniknews.com/20220812/وريث-سامسونغ-ينال-عفوا-رئاسيا-لإنعاش-اقتصاد-البلاد-1066345848.html
وريث "سامسونغ" ينال عفوا رئاسيا "لإنعاش اقتصاد البلاد"
وريث "سامسونغ" ينال عفوا رئاسيا "لإنعاش اقتصاد البلاد"
أصدر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الجمعة، قرارا بالعفو عن وريث شركة الإلكترونيات، ‏‏"سامسونغ"، لي جي-يونغ، وتبرئته من تهم الرشوة، وذلك أملا في إنعاش... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T15:40+0000
2022-08-12T15:40+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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وسيتم العمل بالعفو الرئاسي في يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وقالت حكومة كوريا الجنوبية في بيان أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "في محاولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال تنشيط الاقتصاد، سيتم إعادة نائب رئيس سامسونغ للإلكترونيات لي جاي-يونغ، الذي انتهت فترة سجنه المعلقة مؤخرا".وحُكم على لي جي-يونغ في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2017، بعد إدانته برشوة مسؤولين عموميين لدعم اندماج شركتين تابعتين لشركة "سامسونغ"، الأمر الذي كان سيعزز سيطرته على شركة التكنولوجيا العملاقة، وأطلق سراحه بعد عام من الاحتجاز، لكن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية نقضت هذا القرار، وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.يشار إلى أن لي كون هي، وهو والد لي جاي-يونغ، نال عفوا رئاسيا أيضا، بعد إدانته بالفساد والتهرب الضريبي في عامي 1996 و2008.ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أنه "في كوريا الجنوبية ، يمنح الرؤساء عادة عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، إذ يستفيد قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم "تشايبول"، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي".
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شركة سامسونج, مجتمع, منوعات

وريث "سامسونغ" ينال عفوا رئاسيا "لإنعاش اقتصاد البلاد"

15:40 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / JUNG Yeon-Jeوريث مجموعة سامسونغ لي جاي يونغ
وريث مجموعة سامسونغ لي جاي يونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
وريث مجموعة سامسونغ لي جاي يونغ
© AFP 2022 / JUNG Yeon-Je
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أصدر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الجمعة، قرارا بالعفو عن وريث شركة الإلكترونيات، ‏‏"سامسونغ"، لي جي-يونغ، وتبرئته من تهم الرشوة، وذلك أملا في إنعاش اقتصاد البلاد.‏
وسيتم العمل بالعفو الرئاسي في يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس/ آب الجاري، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
وقالت حكومة كوريا الجنوبية في بيان أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "في محاولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال تنشيط الاقتصاد، سيتم إعادة نائب رئيس سامسونغ للإلكترونيات لي جاي-يونغ، الذي انتهت فترة سجنه المعلقة مؤخرا".
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وحُكم على لي جي-يونغ في الأصل بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2017، بعد إدانته برشوة مسؤولين عموميين لدعم اندماج شركتين تابعتين لشركة "سامسونغ"، الأمر الذي كان سيعزز سيطرته على شركة التكنولوجيا العملاقة، وأطلق سراحه بعد عام من الاحتجاز، لكن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية نقضت هذا القرار، وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.
يشار إلى أن لي كون هي، وهو والد لي جاي-يونغ، نال عفوا رئاسيا أيضا، بعد إدانته بالفساد والتهرب الضريبي في عامي 1996 و2008.
ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أنه "في كوريا الجنوبية ، يمنح الرؤساء عادة عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، إذ يستفيد قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم "تشايبول"، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي".
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