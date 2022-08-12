عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220812/وزارة-الدفاع-التركية-سفينتان-تغادران-الموانئ-الأوكرانية-إحداهما-توجهت-إلى-إيران-1066322592.html
وزارة الدفاع التركية: سفينتان تغادران الموانئ الأوكرانية إحداهما توجهت إلى إيران
وزارة الدفاع التركية: سفينتان تغادران الموانئ الأوكرانية إحداهما توجهت إلى إيران
أكدت وزارة الدفاع التركية أن سفينتي شحن قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتوجهت إحداهما إلى إيران بينما الأخرى من المقرر أن تتوجه إلى تركيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:05+0000
2022-08-12T07:05+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065935022_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_e041211547980c6f7ffe91e3d4a54529.jpg
ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الوطني التركية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أوضحت أن سفينتي الشحن اللتين غادرتا الموانئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، تحملان منتجات زراعية.وجاء في البيان: "غادرت السفينة SORMOVSKY التي ترفع علم بليز، وتحمل 3050 طنًا من القمح، ميناء تشورنومورسك إلى مقاطعة تيكيرداغ التركية".وأضاف: "كما غادرت السفينة STAR LAURA التي تحمل علم جزر مارشال، وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة، وتوجهت إلى ميناء يوجني لإيران".وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065935022_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c40b3f4807b5acc171bf7fa2d652094.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

وزارة الدفاع التركية: سفينتان تغادران الموانئ الأوكرانية إحداهما توجهت إلى إيران

07:05 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الدفاع التركية أن سفينتي شحن قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتوجهت إحداهما إلى إيران بينما الأخرى من المقرر أن تتوجه إلى تركيا.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الوطني التركية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أوضحت أن سفينتي الشحن اللتين غادرتا الموانئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، تحملان منتجات زراعية.
وجاء في البيان: "غادرت السفينة SORMOVSKY التي ترفع علم بليز، وتحمل 3050 طنًا من القمح، ميناء تشورنومورسك إلى مقاطعة تيكيرداغ التركية".
وأضاف: "كما غادرت السفينة STAR LAURA التي تحمل علم جزر مارشال، وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة، وتوجهت إلى ميناء يوجني لإيران".

وكانت أوكرانيا وروسيا وتركيا، قد وقعت في الـ22 من يوليو/ تموز، مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة لضمان طريق بحري آمن للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود، أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала