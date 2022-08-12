https://arabic.sputniknews.com/20220812/وزارة-الدفاع-التركية-سفينتان-تغادران-الموانئ-الأوكرانية-إحداهما-توجهت-إلى-إيران-1066322592.html
وزارة الدفاع التركية: سفينتان تغادران الموانئ الأوكرانية إحداهما توجهت إلى إيران
وزارة الدفاع التركية: سفينتان تغادران الموانئ الأوكرانية إحداهما توجهت إلى إيران
أكدت وزارة الدفاع التركية أن سفينتي شحن قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتوجهت إحداهما إلى إيران بينما الأخرى من المقرر أن تتوجه إلى تركيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T07:05+0000
2022-08-12T07:05+0000
2022-08-12T07:05+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الوطني التركية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أوضحت أن سفينتي الشحن اللتين غادرتا الموانئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، تحملان منتجات زراعية.وجاء في البيان: "غادرت السفينة SORMOVSKY التي ترفع علم بليز، وتحمل 3050 طنًا من القمح، ميناء تشورنومورسك إلى مقاطعة تيكيرداغ التركية".وأضاف: "كما غادرت السفينة STAR LAURA التي تحمل علم جزر مارشال، وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة، وتوجهت إلى ميناء يوجني لإيران".وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
وزارة الدفاع التركية: سفينتان تغادران الموانئ الأوكرانية إحداهما توجهت إلى إيران
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أكدت وزارة الدفاع التركية أن سفينتي شحن قد غادرتا الموانئ الأوكرانية وتوجهت إحداهما إلى إيران بينما الأخرى من المقرر أن تتوجه إلى تركيا.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الوطني التركية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أوضحت أن سفينتي الشحن اللتين غادرتا الموانئ الأوكرانية
، اليوم الجمعة، تحملان منتجات زراعية.
وجاء في البيان: "غادرت السفينة
SORMOVSKY التي ترفع علم بليز، وتحمل 3050 طنًا من القمح، ميناء تشورنومورسك إلى مقاطعة تيكيرداغ التركية".
وأضاف: "كما غادرت السفينة STAR LAURA التي تحمل علم جزر مارشال، وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة، وتوجهت إلى ميناء يوجني لإيران".
وكانت أوكرانيا وروسيا وتركيا، قد وقعت في الـ22 من يوليو/ تموز، مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة لضمان طريق بحري آمن للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية في البحر الأسود، أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توجيه ناقلات البضائع من قبل السفن الأوكرانية إلى المياه الدولية للبحر الأسود، وتجنب المناطق الملغومة، ثم تتجه نحو مضيق البوسفور على طول ممر محدد.