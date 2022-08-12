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https://arabic.sputniknews.com/20220812/وزير-الخارجية-الصيني-الوضع-في-مضيق-تايوان-لا-يزال-متوترا-ونحن-يقظون-لأن-أمريكا-قد-تستغل-الموقف-1066321902.html
وزير الخارجية الصيني: الوضع في مضيق تايوان لا يزال متوترا ونحن يقظون لأن أمريكا قد تستغل الموقف
وزير الخارجية الصيني: الوضع في مضيق تايوان لا يزال متوترا ونحن يقظون لأن أمريكا قد تستغل الموقف
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الولايات المتحدة قد تستخدم عدم الاستقرار حول تايوان (الصينية) لتصعيد الأزمة مع بلاده. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:20+0000
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بكين - سبوتنيك. وفقا لتصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام صينية: إن "الوضع في مضيق تايوان لا يزال متوترًا وسنكون يقظين؛ لأن الولايات المتحدة قد تستغل الموقف من خلال التخطيط لتعزيز الوجود العسكري ومحاولة تصعيد الأزمة".في الأسبوع الماضي، زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/ديمقراطية-أم-جنون-ديمقراطي-المتحدث-باسم-الخارجية-الصينية-يسخر-من-أمريكا-بصورة-1066203910.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

وزير الخارجية الصيني: الوضع في مضيق تايوان لا يزال متوترا ونحن يقظون لأن أمريكا قد تستغل الموقف

06:20 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Wu Hong وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Wu Hong
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الولايات المتحدة قد تستخدم عدم الاستقرار حول تايوان (الصينية) لتصعيد الأزمة مع بلاده.
بكين - سبوتنيك. وفقا لتصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، لوسائل إعلام صينية: إن "الوضع في مضيق تايوان لا يزال متوترًا وسنكون يقظين؛ لأن الولايات المتحدة قد تستغل الموقف من خلال التخطيط لتعزيز الوجود العسكري ومحاولة تصعيد الأزمة".
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"ديمقراطية أم جنون ديمقراطي"... المتحدث باسم الخارجية الصينية يسخر من أمريكا بصورة
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في الأسبوع الماضي، زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.
وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.
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