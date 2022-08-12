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https://arabic.sputniknews.com/20220812/وسائل-إعلام-شرودر-يرفع-دعوى-قضائية-ضد-البوندستاغ-لإعادة-امتيازات-خاصة--1066322038.html
وسائل إعلام: شرودر يرفع دعوى قضائية ضد البوندستاغ لإعادة امتيازات خاصة
وسائل إعلام: شرودر يرفع دعوى قضائية ضد البوندستاغ لإعادة امتيازات خاصة
رفع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البوندستاغ لاستعادة الامتيازات الخاصة التي حرم منها في مايو/ أيار، وفق ما نقلته DPA. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T06:33+0000
2022-08-12T06:33+0000
أخبار ألمانيا
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وكتبت الوكالة في تويتر: "رفع المستشار الألماني السابق شرودر دعوى قضائية ضد برلمان البلاد لاستعادة الامتيازات الخاصة التي حرم منها في مايو".في وقت سابق، قررت لجنة الميزانية في البوندستاغ حرمان المستشار السابق من مساحة المكتب التي كان يحق له الحصول عليها كرئيس سابق للحكومة، في حين تم حجز امتيازات أخرى، مثل المعاشات التقاعدية والأمن. رسميًا، كان السبب هو إقالة موظفي مكتب شولتز بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن القرار اتخذ على خلفية انتقادات واسعة النطاق لشرودر لاستمراره في العمل مع الشركات الروسية على خلفية العملية الروسية.
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أخبار ألمانيا

وسائل إعلام: شرودر يرفع دعوى قضائية ضد البوندستاغ لإعادة امتيازات خاصة

06:33 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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رفع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البوندستاغ لاستعادة الامتيازات الخاصة التي حرم منها في مايو/ أيار، وفق ما نقلته DPA.
وكتبت الوكالة في تويتر: "رفع المستشار الألماني السابق شرودر دعوى قضائية ضد برلمان البلاد لاستعادة الامتيازات الخاصة التي حرم منها في مايو".
في وقت سابق، قررت لجنة الميزانية في البوندستاغ حرمان المستشار السابق من مساحة المكتب التي كان يحق له الحصول عليها كرئيس سابق للحكومة، في حين تم حجز امتيازات أخرى، مثل المعاشات التقاعدية والأمن. رسميًا، كان السبب هو إقالة موظفي مكتب شولتز بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن القرار اتخذ على خلفية انتقادات واسعة النطاق لشرودر لاستمراره في العمل مع الشركات الروسية على خلفية العملية الروسية.
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