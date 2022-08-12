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https://arabic.sputniknews.com/20220812/وفاة-طفلين-في-روسيا-بعد-استخدام-دواء-زولغينسما-الأغلى-في-العالم-1066330885.html
وفاة طفلين في روسيا بعد استخدام دواء "زولغينسما" الأغلى في العالم
وفاة طفلين في روسيا بعد استخدام دواء "زولغينسما" الأغلى في العالم
توفي طفلان في روسيا بعد استخدام عقار Zolgensma، هذا ولم يتم بعد التأكد من علاقة العقار بحادثتي الوفاة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:08+0000
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قالت أولغا جرمانينكو، رئيسة مؤسسة SMA Families الخيرية لـ"سبوتنيك"، إنه لم يتم بعد التأكد من وجود علاقة بين استخدام العقار وحادثة الوفاة.كما وعلقت على بيان شركة الأدوية Novartis حول وفاة طفلين في روسيا وكازاخستان بعد علاج ضمور العضلات الشوكي (SMA) مع Zolgensma.وفقًا لشركة Novartis، كانت الوفيات في روسيا وكازاخستان بسبب فشل الكبد الحاد الذي حدث بعد خمسة إلى ستة أسابيع من تناول الدواء. يذكر أن مرض ضمور العضلات الشوكي مرض وراثي، ووفقًا للإحصاءات، فإن 50 بالمائة من الأطفال المصابين بالضمور العضلي الشوكي لا يعيشون بعد سن الثانية. حتى وقت قريب، كان علاج المرضى يتألف فقط من تخفيف الأعراض واستخدام الأدوية باهظة الثمن مدى الحياة. طرق العلاج الجذرية لم تكن موجودة. فقط العلاج الجيني نجح. وهكذا، فإن جرعة واحدة من Zolgensma توفر استبدال الجين المفقود أو المعيب بنسخته الوظيفية. نظرًا لارتفاع تكلفة التطوير، يعتبر هذا الدواء الأغلى في العالم، حيث يزيد سعر الجرعة الواحدة عن مليوني دولار.
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وفاة طفلين في روسيا بعد استخدام دواء "زولغينسما" الأغلى في العالم

10:08 GMT 12.08.2022
© Depositphotos / Valerii_Honcharukدواء في يد رجل
دواء في يد رجل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
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توفي طفلان في روسيا بعد استخدام عقار Zolgensma، هذا ولم يتم بعد التأكد من علاقة العقار بحادثتي الوفاة.
قالت أولغا جرمانينكو، رئيسة مؤسسة SMA Families الخيرية لـ"سبوتنيك"، إنه لم يتم بعد التأكد من وجود علاقة بين استخدام العقار وحادثة الوفاة.
كما وعلقت على بيان شركة الأدوية Novartis حول وفاة طفلين في روسيا وكازاخستان بعد علاج ضمور العضلات الشوكي (SMA) مع Zolgensma.

قائلة: "ليس لدي أية معلومات عن كازاخستان. في روسيا، هذا هو بالفعل الطفل الثاني الذي مات بعد استخدام Zolgensma، من الصعب بالنسبة لي أن أقول مدى ارتباط هذا باستخدام الدواء، يجب التحقق من ذلك بعناية".

وفقًا لشركة Novartis، كانت الوفيات في روسيا وكازاخستان بسبب فشل الكبد الحاد الذي حدث بعد خمسة إلى ستة أسابيع من تناول الدواء.
يذكر أن مرض ضمور العضلات الشوكي مرض وراثي، ووفقًا للإحصاءات، فإن 50 بالمائة من الأطفال المصابين بالضمور العضلي الشوكي لا يعيشون بعد سن الثانية. حتى وقت قريب، كان علاج المرضى يتألف فقط من تخفيف الأعراض واستخدام الأدوية باهظة الثمن مدى الحياة. طرق العلاج الجذرية لم تكن موجودة. فقط العلاج الجيني نجح. وهكذا، فإن جرعة واحدة من Zolgensma توفر استبدال الجين المفقود أو المعيب بنسخته الوظيفية. نظرًا لارتفاع تكلفة التطوير، يعتبر هذا الدواء الأغلى في العالم، حيث يزيد سعر الجرعة الواحدة عن مليوني دولار.
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