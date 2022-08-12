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إسرائيل تستهدف مزارعين بقذائف دبابات قرب المنطقة العازلة مع سوريا في ريف القنيطرة
https://arabic.sputniknews.com/20220812/-إسرائيل-تستهدف-مزارعين-بقذائف-دبابات-قرب-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-في-القنيطرة-1066338776.html
إسرائيل تستهدف مزارعين بقذائف دبابات قرب المنطقة العازلة مع سوريا في ريف القنيطرة
إسرائيل تستهدف مزارعين بقذائف دبابات قرب المنطقة العازلة مع سوريا في ريف القنيطرة
استهدفت إسرائيل بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:03+0000
2022-08-12T13:11+0000
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.وتقع بلدة الحميدية في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".وتحتل إسرائيل جزءا من أراضي البلدة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حربي حزيران 1967 وأوكتوبر 1973، قبل أن تقوم سوريا بإعادة إعمارها في عام 1998 وتخديمها بالبنى التحتية وإعادة سكانها النازحين إليها.
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أخبار سوريا اليوم

إسرائيل تستهدف مزارعين بقذائف دبابات قرب المنطقة العازلة مع سوريا في ريف القنيطرة

13:03 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . khaled elkhateebالجيش السوري في القنيطرة
الجيش السوري في القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . khaled elkhateeb
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استهدفت إسرائيل بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.
وتقع بلدة الحميدية في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.
وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".
وتحتل إسرائيل جزءا من أراضي البلدة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حربي حزيران 1967 وأوكتوبر 1973، قبل أن تقوم سوريا بإعادة إعمارها في عام 1998 وتخديمها بالبنى التحتية وإعادة سكانها النازحين إليها.
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