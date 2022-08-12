إسرائيل تستهدف مزارعين بقذائف دبابات قرب المنطقة العازلة مع سوريا في ريف القنيطرة
13:03 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 12.08.2022)
© Sputnik . khaled elkhateebالجيش السوري في القنيطرة
© Sputnik . khaled elkhateeb
استهدفت إسرائيل بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.
وتقع بلدة الحميدية في ريف القنيطرة 7 كيلومترات غرب القنيطرة، وتعمل الغالبية الساحقة من سكانها في الزراعة وتربية الماشية.
وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".
وتحتل إسرائيل جزءا من أراضي البلدة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حربي حزيران 1967 وأوكتوبر 1973، قبل أن تقوم سوريا بإعادة إعمارها في عام 1998 وتخديمها بالبنى التحتية وإعادة سكانها النازحين إليها.
وتشرف الحميدية على الشريط الشائك لخط "برافو"، وهو خط وهمي أنشأته الأمم المتحدة عقب حرب أوكتوبر عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل، خط "ألفا".
وتحتل إسرائيل جزءا من أراضي البلدة التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حربي حزيران 1967 وأوكتوبر 1973، قبل أن تقوم سوريا بإعادة إعمارها في عام 1998 وتخديمها بالبنى التحتية وإعادة سكانها النازحين إليها.