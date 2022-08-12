https://arabic.sputniknews.com/20220812/-سقوط-قذيفة-أوكرانية-على-بعد-10-أمتار-عن-مخزن-للنفايات-النووية-في-زابوروجيه-1066324717.html

سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية في زابوروجيه

سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية في زابوروجيه

أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، أن جزء من مبنى وزارة حالات الطوارئ بجوار مباني محطة الطاقة النووية في زابوروجيه دُمر بعد القصف... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T08:03+0000

2022-08-12T08:03+0000

2022-08-12T08:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقال على قناة "روسيا 24": "كانت هناك أضرار، لكنها ليست ذات طبيعة حرجة. في الواقع، تم تدمير جزء من مبنى وزارة حالات الطوارئ، أي حيث توجد فرق الإطفاء لدينا ... ، القريب جدًا من مباني محطة الطاقة النووية".وأكد أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعرضت لقصف القوات المسلحة الأوكرانية يوم الخميس، تعرضت لأضرار غير خطيرة. من وجهة نظر السلامة النووية على أراضي المحطة، كل شيء على ما يرام، ومستوى الإشعاع لا يزال ضمن النطاق الطبيعي.وأشار إلى أن الهجمات على محطة الطاقة النووية نفذتها القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ موجهة من صنع غربي. وتابع روغوف أن إحدى القذائف بعد القصف الأوكراني سقطت على بعد 10 أمتار من مخزن الخرسانة للنفايات النووية في المحطة. في وقت سابق، قال روغوف إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المحطة، نتيجة للقصف، لم يكن من الممكن تغيير المناوبة في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات. ووفقا له، فقد تضرر خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية أثناء قصف المحطة .

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أخبار أوكرانيا