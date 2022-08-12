https://arabic.sputniknews.com/20220812/-سقوط-قذيفة-أوكرانية-على-بعد-10-أمتار-عن-مخزن-للنفايات-النووية-في-زابوروجيه-1066324717.html
سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية في زابوروجيه
سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية في زابوروجيه
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، أن جزء من مبنى وزارة حالات الطوارئ بجوار مباني محطة الطاقة النووية في زابوروجيه دُمر بعد القصف... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:03+0000
2022-08-12T08:03+0000
2022-08-12T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065007522_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f1fb946a78d4dec4c99ec340cf187e1.jpg
وقال على قناة "روسيا 24": "كانت هناك أضرار، لكنها ليست ذات طبيعة حرجة. في الواقع، تم تدمير جزء من مبنى وزارة حالات الطوارئ، أي حيث توجد فرق الإطفاء لدينا ... ، القريب جدًا من مباني محطة الطاقة النووية".وأكد أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعرضت لقصف القوات المسلحة الأوكرانية يوم الخميس، تعرضت لأضرار غير خطيرة. من وجهة نظر السلامة النووية على أراضي المحطة، كل شيء على ما يرام، ومستوى الإشعاع لا يزال ضمن النطاق الطبيعي.وأشار إلى أن الهجمات على محطة الطاقة النووية نفذتها القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ موجهة من صنع غربي. وتابع روغوف أن إحدى القذائف بعد القصف الأوكراني سقطت على بعد 10 أمتار من مخزن الخرسانة للنفايات النووية في المحطة. في وقت سابق، قال روغوف إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المحطة، نتيجة للقصف، لم يكن من الممكن تغيير المناوبة في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات. ووفقا له، فقد تضرر خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية أثناء قصف المحطة .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065007522_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ca8d3b03faeb4eccf13cac84ded8969c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية في زابوروجيه
08:03 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، أن جزء من مبنى وزارة حالات الطوارئ بجوار مباني محطة الطاقة النووية في زابوروجيه دُمر بعد القصف الأوكراني.
وقال على قناة "روسيا 24": "كانت هناك أضرار، لكنها ليست ذات طبيعة حرجة. في الواقع، تم تدمير جزء من مبنى وزارة حالات الطوارئ، أي حيث توجد فرق الإطفاء لدينا ... ، القريب جدًا من مباني محطة الطاقة النووية".
وأكد أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعرضت لقصف القوات المسلحة الأوكرانية يوم الخميس، تعرضت لأضرار غير خطيرة. من وجهة نظر السلامة النووية على أراضي المحطة، كل شيء على ما يرام، ومستوى الإشعاع لا يزال ضمن النطاق الطبيعي.
وأشار إلى أن الهجمات على محطة الطاقة النووية نفذتها القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ موجهة من صنع غربي.
وقال روغوف: "يرجى ملاحظة أن قصف محطات الطاقة النووية يتم بدقة باستخدام مقذوفات موجهة من إنتاج الغرب. إنها خطيرة لأنها موجهة - فهي تسقط حيث يتم إرسالها". مضيفا أن السلطات لديها أدلة على استخدام هذا النوع من المقذوفات وستعرضها.
وتابع روغوف أن إحدى القذائف بعد القصف الأوكراني سقطت على بعد 10 أمتار من مخزن الخرسانة للنفايات النووية في المحطة.
في وقت سابق، قال روغوف إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على المحطة، نتيجة للقصف، لم يكن من الممكن تغيير المناوبة في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات. ووفقا له، فقد تضرر خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية أثناء قصف المحطة .