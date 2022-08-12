https://arabic.sputniknews.com/20220812/-طالبان-تنشئ-إدارة-جديدة-لتطوير-المناهج-الجامعية-بما-يتوافق-مع-الشريعة-1066342418.html
طالبان تنشئ إدارة جديدة لتطوير المناهج الجامعية بما يتوافق مع "الشريعة"
طالبان تنشئ إدارة جديدة لتطوير المناهج الجامعية بما يتوافق مع "الشريعة"
أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان عن إدارة جديدة لمراجعة وتطوير الدورات الجامعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:59+0000
2022-08-12T13:59+0000
2022-08-12T13:59+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقال أحمد تقي، أحد المتحدثين باسم وزارة التعليم العالي، إن الإدارة الجديدة تتكون من 6 مديرين و52 موظفا، وتهدف إلى مراجعة وتطوير المناهج الأكاديمية لجميع الجامعات بمختلف أنحاء أفغانستان، في ضوء الشريعة الإسلامية، وفقا لما نشرته وكالة "خاما" الأفغانية.وأضاف تقي: "لقد أنشأنا لجانا لمراجعة المناهج الدراسية ودعونا ممثلين وخبراء من جامعات حكومية وخاصة من جميع أنحاء البلاد، وعقدنا العديد من الاجتماعات وأعدنا النظر في المناهج الدراسية".وفي حديثهم عن المنهج الجديد، قال محاضرون جامعيون إن الإدارة الجديدة يجب أن تطور منهجا دراسيا، من شأنه أن يفصل الجانب الأكاديمي عن الأمور السياسية والأخرى ذات الصلة.وتتبع جامعات أفغانستان، حتى الآن، منهجا معتمدا من قبل وكالة الأمم المتحدة، اليونسكو.وشكا بعض طلاب القانون من أنه يُطلب منهم تعلم التجويد القرآني بدلاً من دراسة مواد قانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/علماء-الدين-الأفغان-يعبرون-عن-عدم-موافقتهم-على-سياسة-طالبان-في-مجال-التعليم-1060742150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
طالبان تنشئ إدارة جديدة لتطوير المناهج الجامعية بما يتوافق مع "الشريعة"
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أعلنت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان عن إدارة جديدة لمراجعة وتطوير الدورات الجامعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال أحمد تقي، أحد المتحدثين باسم وزارة التعليم العالي، إن الإدارة الجديدة تتكون من 6 مديرين و52 موظفا، وتهدف إلى مراجعة وتطوير المناهج الأكاديمية لجميع الجامعات بمختلف أنحاء أفغانستان، في ضوء الشريعة الإسلامية، وفقا لما نشرته وكالة "خاما" الأفغانية
.
وأضاف تقي: "لقد أنشأنا لجانا لمراجعة المناهج الدراسية ودعونا ممثلين وخبراء من جامعات حكومية وخاصة من جميع أنحاء البلاد، وعقدنا العديد من الاجتماعات وأعدنا النظر في المناهج الدراسية".
وفي حديثهم عن المنهج الجديد، قال محاضرون جامعيون إن الإدارة الجديدة يجب أن تطور منهجا دراسيا، من شأنه أن يفصل الجانب الأكاديمي عن الأمور السياسية والأخرى ذات الصلة.
وتتبع جامعات أفغانستان، حتى الآن، منهجا معتمدا من قبل وكالة الأمم المتحدة، اليونسكو.
وشكا بعض طلاب القانون من أنه يُطلب منهم تعلم التجويد القرآني بدلاً من دراسة مواد قانونية.