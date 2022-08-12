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https://arabic.sputniknews.com/20220812/40-ألف-طن-من-الحبوب-تغادر-أوكرانيا-ضمن-القافلة-السادسة-1066334598.html
40 ألف طن من الحبوب تغادر أوكرانيا ضمن "القافلة السادسة"
40 ألف طن من الحبوب تغادر أوكرانيا ضمن "القافلة السادسة"
أفادت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القافلة السادسة للسفن سيتم تحميلها بالحبوب التي يزيد وزنها الإجمالي عن 40 ألف طن وستخرج اليوم الجمعة... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:32+0000
2022-08-12T11:32+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "اليوم، سيستقبل ميناءا تشورنومورسك ويوجني سفينتين إضافيتين للتحميل، وهما "بريف كوماندر" و"بيتريل إس"، وسيتم تحميلهما بأكثر من 40 ألف طن من الحبوب الأوكرانية".وأضافت الوزارة: "على وجه الخصوص، أصبحت ستار لورا أول سفينة من طراز باناماكس منذ بداية مبادرة الحبوب، والثالثة في القائمة العامة للسفن العملاقة المتجهة على طول ممر الحبوب".ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا .
https://arabic.sputniknews.com/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html
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أخبار أوكرانيا

40 ألف طن من الحبوب تغادر أوكرانيا ضمن "القافلة السادسة"

11:32 GMT 12.08.2022
© Sputnik . Denis Petrov / الذهاب إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sputnik . Denis Petrov
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أفادت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن القافلة السادسة للسفن سيتم تحميلها بالحبوب التي يزيد وزنها الإجمالي عن 40 ألف طن وستخرج اليوم الجمعة من مينائي تشورنومورسك ويوجني الأوكرانيين.
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "اليوم، سيستقبل ميناءا تشورنومورسك ويوجني سفينتين إضافيتين للتحميل، وهما "بريف كوماندر" و"بيتريل إس"، وسيتم تحميلهما بأكثر من 40 ألف طن من الحبوب الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة غادرت سفينتان هذين المينائين، وهما سورموفسكي 12، التي غادرت ميناء تشورنومورسك، وناقلة السوائب (البضائع غير المعلبة) "ستار لورا" من ميناء يوجني، وفي المجموع، استهلكت هذه السفن أكثر من 63 ألف طن من المنتجات الزراعية.

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22 يوليو, 16:50 GMT
وأضافت الوزارة: "على وجه الخصوص، أصبحت ستار لورا أول سفينة من طراز باناماكس منذ بداية مبادرة الحبوب، والثالثة في القائمة العامة للسفن العملاقة المتجهة على طول ممر الحبوب".
ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا .
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