https://arabic.sputniknews.com/20220813/أزمة-منتصف-العمر-في-النجوم-ودم-الشيخوخة-ودماغ-المشاعر-1066368381.html

أزمة منتصف العمر في النجوم ودم الشيخوخة ودماغ المشاعر

أزمة منتصف العمر في النجوم ودم الشيخوخة ودماغ المشاعر

قد يؤثر جزيء دماغ واحد على ما إذا كان الدماغ يربط المشاعر الإيجابية أو السلبية بذكريات معينة، وفقا لدراسة أجريت مؤخرا. وإذا تم تكرار النتائج على البشر، فقد... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T15:50+0000

2022-08-13T15:50+0000

2022-08-13T15:50+0000

راديو

مرايا العلوم

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أزمة منتصف العمر في النجوم ودم الشيخوخة ودماغ المشاعر أزمة منتصف العمر في النجوم ودم الشيخوخة ودماغ المشاعر

عادة ما يستخدم الليزر المرايا لإنتاج ضوئه، لكن العلماء توصلوا إلى نوع جديد يستخدم كتلا من الجسيمات المتحركة والجزيئات الصغيرة. والنتيجة هي ليزر أكثر قابلية للبرمجة من الليزر القياسي ويمكن أن يولد عروضا مرئية أكثر حدة ومن جميع الزوايا.. وتعمل أجهزة الليزر التقليدية على ارتداد الضوء بشكل متكرر بين مرآتين حتى يصبح ساطعا ومركزا. وقام علماء مؤخرا ببناء ليزر يستخدم جزيئات يمكنها ترتيب نفسها لتنفيذ عملية مماثلة بما وصفوه بالليزر الحي القادر على التعديل.يؤدي نقل الدم من فأر عجوز إلى فأر أصغر سنا إلى تسارع الشيخوخة، ما يشير إلى أن شيخوخة الخلايا ليست مجرد حالة من البلاء. هذا ما توصل إليه العلماء مؤخرا حيث وجدوا أن نقل الدم أدى إلى زيادة عدد الخلايا الشائخة - التي تتراكم مع تقدمنا في السن. وفي حين أن هذا يفيد الفئران الأكبر سنا بتجديد خلاياه، إلا أن التأثيرات على القوارض المانحة الصغيرة كانت أقل وضوحا بل، وجلب له الضعف.نناقش هذه المواضيع في هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" على أثير "راديو سبوتنيك"، ونتحدث أيضا عن أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا. فالهدوء المغناطيسي الطويل الذي تمر به النجوم يحاكي ظاهرة طالما تكررت وزاد وضوحها عندما اختفت بقع الشمس إلى حد كبير قبل 400 عام، وبدا أن النجوم تمر بمراحل انتقالية عابرة لأطوار النشاط والخمول بناء على المجال المغناطيسي..وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو كارل فرديناند براون المخترع وعالم الطبيعيات الذي ساهم بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون، وتقاسم مع غولييلمو ماركوني عام 1909 جائزة نوبل في الفيزياء لدوره في تطوير التلغراف اللاسلكي.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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